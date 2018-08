Den kom i 1966 som en fornuftig og mellomstor familiebil. Her var praktiske løsninger, driftssikkerhet og et universelt design var det som hadde fått størst prioritet.

Dette skulle vise seg å være en solid vinneroppskrift. Bilen var ment å være en konkurrent til biler som blant annet Opel Kadett, VW Boble, Renault 10 og Ford 12M.

Det er Toyota Corolla vi snakker om. Nærmest definisjonen på en fornuftig småbil fra Japan og en bil som har satt dype hjulspor også i Norge.

Dette er den helt nye Toyota Corolla.

Verdens mest solgte

Suksessen uteble nemlig ikke – for å si det pent. Toyota Corolla er verdens mest solgte bilmodell. Intet mindre. Nesten 45 millioner eksemplarer har trillet ut av fabrikkportene i løpet av de drøyt 50 år bilen har vært i produksjon.

Her hjemme ble modellen, til manges undring, for noen år siden erstattet av Auris. Mens Corolla navnet har levd i beste velgående på andre globale markeder.

Men nå gjør Corolla comeback også her hjemme og det med en helt ny bil, samtidig som Auris utgår.

Toyotas nye generasjon modeller i kompaktklassen med karosseritypene 5-dørs kombi, 4-dørs sedan og stasjonsvogn vil igjen få navnet Corolla globalt.

Navneendringen inntreffer samtidig med overgangen til felles Toyota New Global Architecture (TNGA) for modellene, noe som erstatter tre ulike plattformer.

Nesten ingen velger dette lenger

Slik vil nye Corolla se ut innvendig.

Viktig bil for Norge

Det er med andre ord både en stor og en viktig bilnyhet vi her snakker om.

Det bekrefter også Espen Olsen som er informasjonssjef hos den Norske Importrøren.

– Dette er en bil vi gleder oss veldig til vi får på plass, allerede i første kvartal i 2019. Nye Corolla vil være en av våre viktigste og mest solgte modeller neste år, forteller Olsen.

Men det stopper ikke der. Toyota her flere nyheter på lur.

– Ja, vi har det. Både en helt ny RAV4 som vi gleder oss til, dessuten vil en annen "gammel kjenning" dukke opp i Norge i løpet av neste år. Da kommer nemlig Toyota Camry tilbake, så 2019 blir et veldig spennende bilår for oss, smiler Olsen.

Bilene har lurt oss i mange år – nå kommer nye regler ​

Toyota Corolla vil få flere motoralternativer, deriblant to hybrider.

Flere motoralternativer

I kjent Toyota-stil sates det sterkt på hybrider også i Corolla.

– Vi kan allerede nå bekrefte at det kommer to ulike hybrid-drivlinjer i den nye Corolla. En 1.8 liter med 122 hestekrefter og en 2.0 liter med 180 hestekrefter. I tillegg vil vi også kunne tilby en 1.2 liters bensinturbo. Vi tror at hovedveken av salget vil være hybridene, sier Olsen til slutt.

Nye Corolla får sin verdenspremiere på Paris Motor Show tidlig i oktober. Da vises både Touring Sports (stasjonsvogn) og en 5-dørs kombi, begge i hybridversjon.

Prisene på nykommeren er ikke klare ennå. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om bilen, så snart dette er klart.​

​