Fire dager før årets sesong av Skal vi danse starter på TV 2, er ikke alt som det skal være for Amalie Snøløs og hennes dansepartner.

– Den kan være brukket, den kan være forstuet, sier Jørgen Nilsen.

Teip er løsningen

Han referer til lillefingeren som er teipet.

– Heldigvis trenger jeg ikke lillefingeren i denne dansen, sier bergenser i en lattermild tone.

Amalie Snøløs, som ble kjent for det norske folk gjennom Farmen, sier at hun selv har vondt i føttene, men at hun ikke har pådratt seg noen seriøse skader.

Øvde på løft

Nilsens skade skjedde mens danseparet øvde på et løft onsdag formiddag. Begge to er likevel optimistiske, og tror ikke at skaden hindrer dem i å levere under lørdagens premiere.

– Jeg syns at forventningene skal være høye, jeg, sier Snøløs.

Dansepartneren er heller ikke blyg.

– Amalie er naturlig elegant. Hun er gjennomtrent, forteller Nilsen.

– Jeg er heldig

I fjor danset Jørgen Nilsen seg helt til topps i Skal vi Danse med Helene Olafsen, som var så godt trent at det ofte var hun som presset dansepartneren til å gjøre utfordrende løft og triks.

Nå forbereder Nilsen seg på nye utfordringer med årets dansepartner.

– Amalie har jo spilt fotball i godt over ti år, sier Nilsen og er åpenbart imponert over sørlendingen.