Da man trodde man hadde sett alt av reality, kom skandaleprogrammet Ex on the Beach Norge på banen.

Med utsagn som: «Du er stygg, du er feit, du er bleik. Du er ikke en dritt, bitch!», har realitysatsingen og deltakerne høstet massiv omtale – og kritikk.

– Man må ikke ha sex

En av de som har deltatt i programmet, Lloyd Lawrence Lorenz (26), mener selv han fremstår som et godt forbilde for ungdommen.

– Sånn jeg ser det har jeg fremstilt meg selv som en god og positiv rollemodell. Selv om man er med på Ex on the Beach må man ikke ha sex, drikke, slåss og spy. Man må ikke lage skandaler, sier han til TV 2.

Tirsdag denne uken måtte han forlate luksusresorten på Mauritius sammen med Cecilie Andrea Røising.

Foretrekker jenter med silikon

– Du sier i første episode at du liker unaturlige jenter aller best. Hva mener du med det?

– Jeg har ikke noe i mot det naturlige, det er selvfølgelig bra det også. Men alle liker variasjon. Man spiser ikke ris hver dag hele året, man må ha litt potet også, forklarer 26-åringen, og legger til:

– I programmet spurte de meg om jeg var puppe- eller rumpegutt. Jeg er ingen av delene. Jeg er en magegutt som liker veltrente og slanker mager. Men måtte jeg velge hadde jeg gått for silikonpupper fordi de er annerledes å ta på. Hardere med en annen konsistens. Men både ris og potet smaker godt.

Deltok i Farmen

Som 21-åring deltok han i Famen på TV 2, men gårdslivet ble for hardt for unggutten fra Trondheim. Han måtte forlate gården allerede etter første tvekamp.

– Jeg passer nok bedre inn på Ex on the Beach enn på Farmen, konstaterer han.

Trønderen ser på all reality-deltakelse som jobb, og forteller at dette bare er starten på hans tv-karriere.

– Jeg jobber som dj og artist, og ved å bli med på reality får man gratis eksponering i flere timer. Jeg bruker det til å markedsføre meg selv. Mer PR, mer jobb og mer penger. Konseptet spiller ingen rolle, jeg er med på alt, sier han og hinter til at han godt kunne vært med på mer:

– Jeg har Skal vi danse og internasjonal reality-tv i siktet. Jeg er utrolig god til å danse, så krysser fingrene for neste sesong.

Slipper låt med Paradise-Iselin

Til tross for at Lloyd meldte seg på et dating-program, tror han ikke på ekte kjærlighet.

– Jeg sa til produksjonen at jeg ville få bevist at kjærlighet finnes. Jeg fant ingen match, men i ettertid har jeg møtt svenske Mariel Estrella fra TV3s «Are you the One». Hun var med meg på premierefesten. Vi har møtt hverandre litt, innrømmer han.

Men om det er ekte kjærlighet, det gjenstår å se, ifølge reality-deltakeren.

Neste måned slipper han og tidligere Paradise Hotel-deltaker og glamourmodell Iselin Michelsen låt sammen.

– Vi har ikke produsert seriøs musikk tidligere, men nå skal vi gjøre en vri og gi ut noe kult. Målet er å toppe listene, sier han.