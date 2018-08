Ada Hegerberg var en enorm scoringsmaskin for Lyon sist sesong. Hun endte totalt med 53 mål for den franske klubben, der 15 av dem kom i mesterligaen. 23-åringen var blant målscorerne da Lyon vant Champions League-finalen mot Wolfsburg i mai.

Det sørget for at hun ble nominert til UEFA-prisen som årets fotballspiller.

I tillegg til Hegerberg ble danske Pernille Harder (Wolfsburg) og franske Amandine Henry (Lyon) nominert til prisen.

Prisen til vinneren skal deles ut på en storslått galla i forbindelse med Champions League-trekningen førstkommende torsdag.

– Fikk beskjed om at jeg ikke trengte å møte opp

Men allerede nå er det klart at Ada Hegerberg ikke får den prestisjetungen utmerkelsen. Hun har fått beskjed om å holde seg hjemme.

– Jeg har nå blitt kontaktet av de to største fjernsynskanalene i Norge om at de planlegger å dra til Monaco på torsdag i forbindelse med UEFA utdelingen, på grunn av at jeg er nominert. Da jeg sitter inne på informasjon som betyr at dette blir en bomtur så må jeg dele følgende informasjon med dere, skriver Lyon-stjernen til TV 2 Sporten i en epost, og fortsetter:

– Fredag i forrige uke ble jeg informert av en av topplederne i Lyon, som har fått beskjed fra UEFA at vinneren av troféet var en av de to som ikke kan møte på utdelingen og at jeg heller ikke trengte å møte opp. Dette til deres informasjon. I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt å bry meg om dette videre og heller konsentrere meg om fotballutviklingen min i Lyon. Jeg kommer derfor ikke til å kommentere dette videre utover det som jeg nå har skrevet, sier Hegerberg.

Hegerberg vant UEFA-prisen som årets spiller i 2016. Da mottok hun den på scenen sammen med Cristiano Ronaldo, som vant tilsvarende pris på herresiden. 30. august blir det altså ingen reprise i Monaco.

Ingen Messi nominert

På herresiden er Cristiano Ronaldo, som i sommer meldte overgang til Juventus, nominert sammen med sin tidligere lagkamerat Luka Modric (Real Madrid) og Mohamed Salah (Liverpool).

Lionel Messi har vært kåret to ganger siden kåringen ble opprettet i 2010–11-sesongen, men nå er Barcelona-stjernen vraket før selve finalerunden. Argentineren har vært blant de tre i fem av syv kåringer.

Se Champions League-trekningen og prisutdelingen på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo torsdag klokken 17.45