Omtrent like mange støttespillere som motstandere hadde møtt opp, og politioppbudet var massivt.

Valgmøtet foregikk i noen lunde rolige former, og motstandernes forsøk på å overdøve Åkesson lyktes ikke. Et kraftig høyttaleranlegg sørget for at Sverigedemokraternas leder fikk fremført sitt budskap.

– Landet går i stykker

Og det er ingen tvil om at Åkesson hadde mange støttespillere blant tilhørerne.

– Han er den som skal redde landet, sier Jørn Frantzen til TV 2.

– Han vinner på sunn fornuft. Det er mange spørsmål som skal løses. Landet sprekker og går i stykker, og jeg tror han kan løse mange av problemene som vi har i dag, sier Frantzen.

– Hva synes du om alle motdemonstrantene?

– Jeg bryr meg ikke om dem. Jeg lytter ikke til dem. De blir færre og færre og forstyrrer ikke meg, i alle fall. Jeg synes alle skal ha rett til å si det de mener, og vi har rett til å lytte til det han sier.

Utfrodrer de etablerte

Det er under to uker til riksdagsvalget i Sverige. Sverigedemokraterna (SD) er den store snakkisen og er det partiet som kan skape alvorlig trøbbel for de etablerte partiene Socialdemokraterna og Moderaterna.

Sverigedemokraternas budskap om mindre innvandring, mer politi og bedre eldreomsorg har gått hjem hos svært mange. Fra å være et miniparti fikk SD 12,9 prosents oppslutning i 2014.

Under årets valg ligger SD an til å bli landets nest største parti. Partiet får en oppslutning på 19,5 prosent, ifølge et gjennomsnitt av de siste målingene fra Poll of Polls.

– Mye løgn i media

– Har det blitt mer stuerent være sverigedemokrat?

– Ja, det vil jeg si. Virkeligheten har kommet til overflaten, folk har lært seg å se på alternative media. Vanlige medier ljuger mye og de omtaler aldri sannheten, sier Jørn Frantzen.

– Nå har du har fått si det du mener på TV 2?

– Ja, og det er kjempebra. Det skulle vært mer av det. Det skjules for mye i media. Det snakkes aldri om hva som skjer, og jeg har aldri forstått hvorfor man skjuler det, sier Frantzen.

Tør ikke gå ut

En voksen dame som snakker litt gebrokkent svensk er også møtt opp for å høre på Jimmie Åkesson.

– Han er klok og står for det han sier. Han lover ikke for mye. Han sier konkrete saker, sier damen til TV 2.

– Han er innvandrerfiendtlig, sies det?

– Jeg ble overfalt for et år siden. Jeg våger ikke å gå ut om kvelden. Jeg våger ikke å gå hjem, svarer damen.

– Splitter samfunnet

Ingen av de etablerte politiske partiene har sagt at de vil samarbeide med SD. I et intervju med TV 2 denne måneden advarte statsminister Stefan Löfven (S) ​mot Sverigedemokraterna. Partiet har ikke noe svar på hvordan man bygger et solidarisk samfunn, sa Löfven.

– De splitter jo landet og sier at de der er ikke svenske nok, de der er ikke ordentlige mennesker fordi de er muslimer. De splitter samfunnet. Vi bygger samfunnet sammen, og jeg er helt overbevist om at de fleste mennesker vil ha fellesskap og samhold for det er det som er den svenske modellen, sa Löfven.