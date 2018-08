Sangeren Chris Medina har en datter som er hyperallergisk for melk og kan i verste tilfelle dø dersom hun får det i seg.

– Flere av organene slutter å fungere, ansiktet, halsen og kroppen hovner opp slik at hun ikke får puste. Hun kan også begynne å kaste opp og få diaré. Alt dette kan komme til å skje på en gang, og det er veldig skremmende å se en menneskekropp reagere på denne måten, forteller artisten.

Føler seg trygg

Medinas datter går i en av Læringsverkstedets 220 barnehager, hvor de nå har valgt å fjerne allergenene melk, egg og nøtter fra dietten. Det får Medina til å føle seg tryggere.

– Ja, det er jo skummelt å første gang skulle levere fra seg barnet sitt og la noen andre være ansvarlig for det. Det er klart at det gjør oss tryggere når de har fjernet det som i utgangspunktet kan ta livet av henne, sier han.

Medina forteller at han og kjæresten ikke spurte spesifikt om barnehagen kunne fjerne produktet, men at de valgte en barnehage som var villig til å ta utfordringen og kunne håndtere en allergisk situasjon dersom den skulle oppstå.

Medina forklarer at de ikke vil at datteren skal bli ekskludert fra sosiale sammenkomster på grunn av allergien sin.

– Det er meningen at barn skal være sosiale. Hvis vi for eksempel skal i selskap vil vi ikke at hun skal måtte sitte for seg selv eller i et annet rom fordi hun er allergisk.

​En fordel for barna

At matallergier hos noen barn fører til at resten av barnehagebarna også blir satt på diett er en usunn trend, mener Vibeke Østberg Landaas, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus.

Hun ønsker at barnehagene skal finne andre måter å håndtere problematikken på.

– Jeg mener det er veldig bra at barn med allergier blir vant til å spørre hva som er i maten og håndtere sin egen matallergi. Det er en fordel både for det allergiske barnet og for de andre ungene som da kan spise normal kost.

USUNN TREND:Ernæringsfysiolog, Vibeke Østberg Landaas, mener barnehagene må ta ansvar for god beredskap mot allergener.

Landaas sier det er forståelig at barnehagene ønsker å forby visse matvarer, men at det heller er viktig at barnehagene er i stand til å håndtere allergiske situasjoner.

– Det er en risk for at matproduktene fortsatt finnes i barnehagen, da det kanskje er foreldre som har smurt matpakker med disse tingene på. Da er det heller viktig at man har beredskapen i orden. Hvis man har lempet på de rutinene kan det være farlig, understreker Landaas.

Stoler på personalet

Hanne Kielland Haakensen fra Læringsverkstedet tror at de ansatte i barnehagene er svært bevisste på sitt ansvar rundt dette.

– Det er utarbeidet beredskapsplaner som de trenes på, de har opplæring på bruk av EpiPen og dialog med helsepersonell, så dette lever i personalgruppen i aller høyeste grad.

– Hvis vi går for et totalforbud så må matansvarlig og barnehagestyrer finne en alternativ diett med råvarer som kan dekke opp for de næringsstoffene de allergenene ville vært en naturlig kilde til, sier Haakensen.

Kan bli feilernært

Guro Waage, helsefaglig rådgiver for mat og ernæring i Norges Astma- og Allergiforbund, mener melk er en veldig viktig næringskilde for barn i vekst.

VIKTIG NÆRING: Ernæringsfysiolog Guro Waage sier melk er svært viktig for barn i vekst. Foto: TV 2

– Ved å ta vekk dette fra kostholdet kan man risikere at barna mister en del viktige næringsstoffer og blir feilernært.

​Medina, med datteren som i utgangspunktet kan dø hvis hun får i seg melk, sier han likevel ville følt seg trygg dersom barnehagen fant en annen løsning hvor de andre barna fikk drikke melk.

– Så lenge de kunne ha løst situasjonen ordentlig. For oss er det bare viktig at barnehagen er oppmerksom. Vi ønsker bare å være sikre på at noe ikke skjer, sier Medina.