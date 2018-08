– Den viktigste grunnen for å komme meg ut i arbeidslivet er for å føle at jeg er med å bidra til samfunnet. Jeg har ikke lyst til å være en byrde. Jeg vil at verden skal være et litt bedre sted fordi jeg er her – og ikke det motsatte.

Det sier Olav Helland (31) som er en av deltakerne i den nye TV 2-serien «Alle i arbeid!».

Seks episoder

I dokumentarserien følger vi 12 unge mennesker med ulike nevrobiologiske diagnoser som Aspergers og Tourettes-syndrom. Alle har det samme brennende ønske: De vil bidra i samfunnet og få en jobb hvor de kan bruke evnene sine.

Gjennom seks episoder følger vi deltagerne på deres reise mot arbeidslivet –en reise med både opp- og nedturer. En gruppe eksperter er hjelpere på veien for å gi råd, finne deltagernes sterke sider og hjelpe til å finne ut hvilket yrke som kan passe for hver av dem.

– Mange av oss med Aspergers syndom faller utenfor arbeidslivet. Over halvparten av oss sliter med en tilleggsdiagnose som angst eller depresjon i deler av livet, forteller Helland i God morgen Norge.

Han forklarer at det føles vondt å stå uten jobb i voksen alder.

– Det kan være vanskelig å ha fylt 30 år og ikke funnet sin plass i samfunnet, innrømmer han.

Burde vært etterspurt

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har sett litt av serien, og ble rørt av Hellands historie.

ALLE I ARBEID: Denne gjengen håper «Alle i arbeid!» kan hjelpe dem å ut i arbeidslivet, slik at de får bidra til samfunnet! (FOTO: Espen Solli/TV 2)

– Han har jo en kompetanse og kvalifikasjoner som burde vært etterspurt ganske mange steder, sier hun.

Samtidig peker hun på Helland som et eksempel på en av de store utfordringene vi står overfor i Norge akkurat nå.

– En av fem i arbeidsfør alder står uten arbeid av ulike årsaker, og gjerne av helserelaterte årsaker. Psykiske lidelser er av en av de raskest voksende diagnosene vi har, og å klare å inkludere flere av dem inn i arbeidslivet er det vi har satt som et av våre viktigste satsingsområder, forteller ministeren.

Et av grepene for å få det til er en såkalt inkluderingsdugnad.

– Her jobber vi langs tre spor. Det ene er jobbe mot arbeidsgiverne, vi satser på et bedre samarbeid mellom helsesiden og arbeidssiden og så jobber vi med å bedre kompetansemulighetene til de som står utenfor, forklarer hun.

Oppfordrer arbeidsgivere

Hauglie har en klar oppfordring å komme med.

– Arbeidsgivere må være på dugnaden, åpne døren sin og gi folk en sjanse. Så skal vi være med å stille opp med det som trengs av verktøy for å hjelpe arbeidsgiverne, lover hun.

– Min erfaring med arbeidsgivere som har gitt folk en sjanse er veldig positiv. De får en person som er dedikert, motiver og som stiller opp, smiler hun.

Helland liker det han hører, men har en kritisk bemerkning å komme med til ministeren.

– Jeg synes det er veldig fint at dere vil ta tak i disse problemstillingene, og jeg håper dere kan være med å bidra nå som det har blitt satt ned et eget utvalg som skal jobbe med dette med autismefeltet, sier han.

Skuffet

– Men jeg ble veldig skuffet da jeg så annonseringen av utvalget, og så at det ikke er noen i autismeutvalget som har en autismediagnose, og det sender et dårlig signal spesielt med tanke på inkluderingsdugnaden. Der hadde man en sjanse til å inkludere noen, men så gjorde man ikke det, konstaterer Helland.

Arbeids- og sosialminister avslutter kort.

– Jeg regner med at utvalget kommer til å møte brukergruppen for dere er jo helt essensielle i dette, sier Hauglie.

«Alle i arbeid!» har premiere på TV 2 i kveld klokken 20.00.