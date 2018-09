Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Heisann!

Jeg er på jakt etter ny brukt Ford S-Max. Har kikket på en god del forskjellige, uten å klare å bestemme meg.

Noe av det jeg har merket meg, er at biler med navigasjon koster en del mer enn de uten.

Men strengt tatt har jeg ikke bruk for navigasjon. Vi kjører på kjente veier – og hvis jeg må ha hjelp, bruker jeg jo bare kartet på mobiltelefonen.

Men er det noen andre grunner til at jeg bør velge bil med navigasjon? Hilsen Bård

Hei Bård!

Jeg forstår problemstillingen din. Man tenker gjerne at det ikke er så viktig, lenger. For 10-15 år siden var det mer nødvendig. Da var ikke for eksempel Google Maps et tema.

Biler som er litt eldre, mer enn fem-seks år gamle, har ofte et ganske utdatert navigasjonssystem. Kartene er som regel ikke oppdatert, og dermed blir bruksverdien ganske begrenset. I verste fall kan du bli sendt ut på en skikkelig omvei!

Tidligere var det vanlig med DVD-basert kart – og skulle du skaffe deg et nytt kart, kostet det også skjorta. Dermed er det mange som aldri tok seg råd til det.

Blitt bedre

Som det meste annet, har også navigasjonen i biler blitt langt bedre. På en del modeller er navigasjonen koblet til internett, slik at bilen får med seg trafikksituasjonen her og nå. Dermed tas det høyde for kø, veiarbeid og ulykker, som kan påvirke reisetiden betydelig. Da er det nyttig.

Mange nye modeller lar deg også speile skjermen fra smarttelefonen. Dermed kan du i praksis bruke navigasjonen på den måten. Smart og enkelt.

Mer moderne

Men tilbake til ditt dilemma. Selv om du ikke trenger navigasjonen, ville jeg forsøkt å skaffe meg en bil som har en ordentlig skjerm. Da følger det gjerne med litt ekstra annet utstyr også (kanskje utvidet stereoanlegg, blue tooth-muligheter osv) – i tillegg til selve navigasjonen.

Dessuten gjør skjermen i seg selv brukeropplevelsen bedre enn de tradisjonelle systemene som bare har et lite display og masse fysiske knapper.

Biler som mangler skjerm blir dessuten fort veldig ”gamle”, når man sammenligner med modeller som har det. Det gjør at de kan bli tungsolgt, den dagen du skal selge den.

