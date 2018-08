Tiltalte om rystende overgreps-chat: – Jeg er ikke pedofil

– Ut fra samtaleloggene som ble presentert for retten tirsdag, går det frem en sterk interesse for barn. Pedofili er en merkelapp. Er det dekkende for deg, spør tingrettsdommer Knut Anders Oskarson

– Nei, faktisk ikke. Jeg har ingen dragning mot barn. Det ble spenningen rundt som drev meg. Jeg har behov for å poengtere at jeg aldri noen gang har misbrukt noen, forklarte mannen gråtkvalt i retten.

Straffesaken mot ålesunderen i 70-årene startet i Sunnmøre tingrett i går. I aktors innledningsforedrag fikk retten se og høre rystende detaljer i kommunikasjonen mannen har hatt med 75 andre personer. Her diskuterer de overgrep mot små barn og deler overgrepsbilder.

Kulturpersonligheten i Ålesund skal i tre og et halvt år ha drevet denne omfattende chatte- og bildedelingsaktiviteten før han ble arrestert av politiet. Kripos var blitt varslet om mannen av den amerikanske organisasjonen NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children)

På mannens datautstyr fant etterforskerne store mengder overgrepsmateriale og samtalelogger der tiltalte og hans likesinnede utveksler sine lyster og fantasier om hvordan de kan forgripe seg på blant annet nyfødte barn.

– Innholdet i samtalene er svært grovt. Det beskriver både samleie med små barn og det viser bilder av seksuelle overgrep mot til dels små barn, sier politiadvokat og aktor Julie Ulstein til TV 2.

I ett av tiltalepunktene fremgår det at ålesunderen chattet med en person som utga seg for å være en gravid kvinne og gjerne ville forgripe seg mot hennes nyfødte baby.

– Skyldig på alle punkt. Jeg er skamfull sa, tiltalte i retten i går etter at tingrettsdommer Knut Anders Oskarson hadde brukt nesten en time på å lese opp tiltalebeslutningen.

Fantasiverden

Rett etter klokka 0900 i dag satte tiltalte seg i vitneboksen for å avgi sin forklaring.

Dommeren sier at det ut fra loggene virker at tiltalte er dreven.

Tingrettsdommer Knut Anders Oskarson. Foto: Arne Rovick

– Det handler om å tute med ulvene og skryte på seg mest mulig. Dette er en fantasiverden, svarer tiltalte.

Dommeren henviser til loggen der han skryter av å hatt sex med små barn og sin egen mamma.

– Alt er bare løgn og fanteri. Jeg har alltid hatt samlemani og det var samlemanien som gikk over styr når jeg tok vare på bildene, forklarer tiltalte.

– Det var nytt og spennende, og jeg fikk kontakter. Vi visste jo aldri hvem vi snakket med, hvem den andre personen var. Bortsett fra at de løy, forklarte tiltale.