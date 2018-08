Nervøs Jensen: – Det er livet mitt det handler om

– Det er livet mitt det handler om, sa en tydelig preget og nervøs Eirik Jensen da han entret sal 250 i Oslo tingrett tirsdag morgen.

Han fremholder at han er bedre forberedt denne gangen, og at han er klar for kamp. Jensen ønsker å få frem «det som ikke kom frem i tingretten» og å «vise totalbildet».

Den tidligere polititoppen har på seg en hvit skjorte og Levis olabukser. Gjermund Cappelen entret rettssalen noe etter Eirik Jensen. Da Cappelen ankom, vekslet de ikke blikk. Jensen valgte å snu seg vekk. De har plass kun noen få meter unna hverandre.

Jensen sitter ved siden av sitt forsvarerteam, som ledes av John Christian Elden. Advokaten sier til TV 2 at de er klare for rettsmaratonet som venter.

– Det viktigste nå er å bevise at Jensen ikke er medskyldig i narkotikavirksomhet og at denne tiltalen er et rent fantasiprodukt som baserer seg på Cappelens løgner, sier John Christian Elden.

Eirik Jensen tar plass ved siden av sine forsvarere. Like bak sitter medtiltalte Gjermund Cappelen. Foto: NTB Scanpix

I Oslo tingrett ble Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av over 13 tonn hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for innførsel av 16,7 tonn hasj og for grov korrupsjon.

Vil ha alt på bordet

På direkte spørsmål om Jensen og hans team vil vektlegge, svarer John Christian Elden følgende:

– Jeg tror at vi skal føre bevisene i retten, men vi har valgt å ta opp de spørsmålene som tingretten stilte, og så vil vi forsøke å besvare disse, sier han.

Forsvareren sier at Jensen er beredt på å forklare seg mer omfattende om hans rolle som politimann.

– I tingretten fikk han et form for forbud mot å forklare seg om forhold knyttet til politiets virksomhet, informantbehandling og rutiner.

– Hvorfor velger dere en annen taktikk nå?

– Fordi vi mener at alt skal frem, sier Elden.

Vil ikke spekulere

Ankesaken mot Jensen og Cappelen er den siste i norsk historie som skal behandles av en jury. John Christian Elden vil ikke spekulere i om det taler for eller mot hans klient.

– Hvordan vil Jensen fremstå?

– Han skal forklare seg, og så får det være opp til andre å vurdere troverdigheten hans, sier advokaten.