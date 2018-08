I mai debuterte han som artist etter et tapt veddemål.

Nå, tre måneder senere, har 34-åringen bestemt seg for å gi seg mens han fortsatt er på topp.

Det bekrefter one hit wonder-Hansen selv i en spøkefull pressemelding.

Har slitt den siste uken

Grunnen skal være manglende motivasjon og kreativ tørke de siste fire-fem dagene.

– De første tre månedene var en eneste lang opptur, men de siste fire-fem dagene har jeg slitt, skriver hit-Hansen i pressemeldingen.

Videre presiserer 34-åringen at hans retrett forhåpentligvis kan åpne dørene for andre lovende artister som Cezinando, Lars Vaular og Daniel Kvammen. Dette er, ifølge Hansen selv, artister som har levd i skyggen av ham selv.

– Topplasseringen på Spotify er nå «up for grabs». Endelig vil de få muligheten til å vise det norske folk at også de kan produsere kvalitetsmusikk.

Avskjedskonsert på Rockefeller

Hansen har den siste tiden turnert landet rundt med «The One Song Only Tour», og kan nå avsløre at han skal avholde en avskjedskonsert for sine mange fans på Rockefeller lørdag 29. september.

– Dette vil bli en helaften fullstappet med både musikalske og annet spennende innhold, og vil helt sikkert bli en minneverdig seanse for alle involverte, lover Hansen.​

Petter Katastrofe, artistkollega og Hansens faste medlåtskriver på den ene sangen, påstår ifølge pressemeldingen at han mottok nyheten med sjokk og vantro.

– Dette så jeg ikke komme. Mads har gjennom hele (tre måneder, journ.anm) sin artistkarriere gått opp løypa for alle oss andre, og jeg tror jeg snakker på vegne av en samlet bransje når jeg lovpriser ham for hvordan han har redefinert måten man lager musikk på, sier Petter, og legger til at alle skylder Hansen en verdig avskjed på Rockefeller.