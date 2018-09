De har kjørt i tre timer fra hjembygda i Valdres i et siste håp om å få et søsken til sønnen sin.

Monika Wichniarz og Steinar Hegge har et stort ønske om å gi sønnen på åtte år et søsken.

– Vi trodde alt skulle gå automatisk med nummer to, men det gikk ikke, forteller Monika.

Fire prøverørsforsøk

Paret har vært gjennom tre prøverørsforsøk på offentlig sykehus, i tillegg har de forsøkt privat. Men foreløpig uten hell. Monika leser mye på internett om mulighetene som finnes, og kom over et foredrag som skulle holdes i Oslo.

– Man er i en sårbar situasjon, og det er kjempevondt når det ikke går. Det er vanskelig, sier Monika.

Babygaranti

Dr. Olga Zaytseff lover baby med hjem eller pengene tilbake på klinikken i St. Petersburg i Russland. Seks ganger i året er hun i Norge for å holde foredrag, og det er hit Monika og Steinar også har tatt turen.

På foredraget fortalte også flere norske pasienter om sine erfaringer med å reise til Russland for å bli gravide. For Steinar og Monika har det tent et nytt håp, og de vurderer nå om Russland blir det neste steget på veien for å få et barn til.

– Steinar gir aldri opp. Selv om jeg er langt nede så sier han at vi prøver igjen. Men jeg vet at jeg prøver ikke igjen i Norge, sier Monika.

Skeptisk

På Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim jobber gynekolog Liv Berit Romundstad. Hun ber norske pasienter vise sunn skepsis før de velger å dra til utlandet for fertilitetsbehandling.

– For behandlingsmetoder som er tillatt i Norge så har jeg ikke sett noen troverdige tall som støtter opp under at man øker sine sjanser ved å dra utenlands, sier Romundstad som har en forskerstilling ved folkehelseinstituttet samtidig som hun driver den private fertilitetsklinikken Spiren.

– Men er ikke det at folk drar utenlands et uttrykk for at det norske systemet er for dårlig?

– Nei det er det ikke. Men det er et uttrykk for at det er et marked der. Det er par på søken og stadig økende antall par søker behandling og det er de som blir fanget av de som ønsker å kjøre sånne seminarer, mener hun