Klassisk Mourinho, sier Stamsø Møller.

– Når han gjør det bra, tenker jeg ofte at han er en karismatisk fyr på riktig måte. Han har et vesen som gjør at han drar folk med seg. Da han kom til England, tenkte jeg at han var annerledes. Arrogant, men litt kul. Nå tenker jeg at han er den samme. Men når han ikke vinner, så blir det patetisk, sier Stamsø-Møller.

– Dette er grunnen til at Manchester United holdt seg unna ham en stund. Du får dette sirkuset når det skjærer seg. Han representerer klubben, en klubb jeg forbinder med verdighet. Sir Alex var en stor figur og en gentleman. For Mourinho er det piggene ut og meg mot verden.

– Kan ikke bli seigere

Fasit etter tre serierunder er tre poeng og sju baklengsmål for forrige sesongs Premier League-toer. Tonen er satt for fortsettelsen, og det er lite som tyder på at støyen rundt Mourinho og klubben kommer til å avta i dagene frem mot helgens bortekamp mot Burnley.

Det er trolig prematurt å spekulere i Mourinho-exit allerede nå, men et nederlag for Burnley vil kaste mer bensin på bålet til kritikerne.

– Det virket ikke på meg som at fansen ønsket mer at han skulle bort. Mourinho gjorde alt for å vise at han ikke har gjort noe galt i går. Det virker som han har fått fansen litt på sitt lag. Men jeg tror ikke det er noen som depper om Mourinho forsvinner. Det kan faktisk ikke bli så mye seigere enn det United er nå.