Se sammendrag av kampen øverst!

Det har stormet rundt Manchester United-manager José Mourinho i flere uker allerede, og det hjelper ikke at laget står med to tap på de tre første ligakampene etter 0-3-nederlaget for Tottenham.

På pressekonferansen etter kampen mandag kveld kokte det over for José Mourinho, som holdt opp tre fingre og sa:

– Resultatet var 3-0. Vet du hva dette betyr? 3-0. Det betyr også tre Premier League-titler. Jeg har vunnet flere Premier League-titler enn de 19 andre managerne til sammen. De har to, sa Mourinho, før han gjentok ordet «respekt» flere ganger på vei ut.

At Mourinho har regnet ut at han har 3 PL-titler og de andre 19 managerne 2 til sammen (Pellegrini og Pep), er ganske sprøtt og litt trist. — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) 27. august 2018

Portugiseren ledet Chelsea til tre seriemesterskap i løpet sine to perioder i London-klubben, men han har ikke kommet nærmere enn andreplass i Manchester United. Pep Guardiola og Manuel Pellegrini er de to eneste andre Premier League-managerne som har vunnet ligaen.

Mourinho valgte å applaudere Manchester United-fansen som var igjen etter kampslutt. Etter kampen valgte han å hylle dem for måten de sto bak laget.

– Vi jobbet veldig godt gjennom uken, forberedt oss bra og spilte godt. Spillerne hadde en fantastisk attityde. Til pause burde det vært minst en tomålsledelse. Så skjedde det noe som endret kampen. Det sto 2-0, men vi var fortsatt med i kampen. Jeg tror alle følte at en scoring kunne endret kampen, sa Mourinho i et intervju like etter det ydmykende nederlaget.

Selv om Manchester United har fått en marerittstart på sesongen, er ikke TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller sikker på at det går mot slutten.

– Hvis alle gjør som Mourinho sier og de får uttelling på sjansene, så er det ingen katastrofe ennå. De har et bra lag, men det må snu, sier han.

– Det var ikke noe mytteri mot Mourinho i det hele tatt. Innsatsen var der, men med en og to scoringer var det kjørt, sier Brede Hangeland.