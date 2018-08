26 år gamle Mikkel Christiansen er kjent fra DJ-duoen Broiler, som har gjort suksess i musikkverdenen.

Christiansen er glad i biler, og har derfor tatt seg råd til å bruke 700.000 kroner på å kjøpe en Porsche 911 Turbo fra 1975.

Men på lørdag 25. august ble bilen stjålet fra parkeringen på Gardermoen, og politiet sendte ut en etterlysning.

Christiansen var redd for at tyvene skulle ødelegge bilen.

– Det er kjipt å vite at noen andre kjører en sånn type bil, for det er fort gjort å ødelegge den. Den er vrien å kjøre. Den er som en racerbil, men med skilter, sa artisten til Romerikes Blad.

– Deilig syn

Mandag meldte Øst politidistrikt at den hvite Porschen som ble stjålet i helgen var kommet til rette. Bilen ble funnet gjemt i et kratt på Romerike etter tips.

– Jeg er glad jeg har fått den tilbake. Jeg er en erfaring og lærdom rikere, og har skjønt at jeg må bli flinkere til å installere bedre sikkerhet, sier Christiansen til TV 2 mandag kveld.

Da TV 2 snakker med artisten, kjører han på E18 mens han ser på bilen sin bli fraktet av gårde på et lasteplan foran ham.

– Det er et deilig syn, sier Christiansen.

Tips

Politiet fikk mange tips fra publikum om observasjoner av bilen, før etterforskningen omsider ga resultater. 26-åringen sier bilen er forholdsvis hel, men at den bærer preg av å ha blitt kjørt hardere enn han selv pleier.

– Og så er den herjet med inni, for å få start på den. Den trenger litt hjelp til å bli fin igjen, men det skal gå bra.

Til slutt har han et tips til andre bileiere, slik at de skal slippe å oppleve at bilen blir stjålet fra en parkeringsplass eller parkeringshus med bom.

– Jeg hadde lagt igjen parkeringslappen inne i bilen. Hadde jeg hatt den med meg, hadde det vært mye vanskeligere å få bilen ut av parkeringsplassen. Så det er et tips jeg vil gå ut med, sier Christiansen.