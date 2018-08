Tottenham-legenden Gary Mabbutt (57) hevder en rotte forsynte seg av foten hans da han var på ferie i Sør-Afrika.

Mannen med 16 landskamper for England og 611 Tottenham-kamper over 16 år er overrasket over sin nye nemesis.

– Alle de motstanderne jeg har møtt, og så ble jeg til slutt satt ut av spill av en rotte, sier han til BBC.

– Laget et stort hull i tåen



Mabbutt ble rottemat da han besøkte sin datter som jobber i Kruger nasjonalpark.

– Jeg hadde lagt meg for å sove og i løpet av natten hadde rotten tatt seg inn på soverommet, klatret opp i senga og begynt tygge på foten min, forklarer 57-åringen.

De fleste ville naturlig nok ha våknet om en rotte gnagde på dem, men Mabbutt har diabetes type 1 og har lite førlighet i føttene sine.

– Den laget et ganske stort hull i tåen min, helt ned til beinet, og den spiste på undersiden av foten min, forteller Spurs-legenden.

Bet datteren først



Tidligere på kvelden hadde rotten også forsøkt å ta et jafs av hans datter.

– Den bet min datters tommel først på det andre soverommet, og da kom hun inn til meg og sa «pappa, noe har bitt meg». Når du er i Afrika tenker du på slanger og skorpioner, sier Mabbutt.

En time senere våknet han selv av at han ble bitt i tommelen. Da han så ned var foten dekt av blod.

– Dessverre hadde rotten hatt et godt måltid, og jeg hadde ikke klart å kjenne det, sier han.

Hendelsen skjedd for seks uker siden, men Tottenham-legenden må fortsatt til behandling på sykehus daglig for skadene rotten påførte ham.