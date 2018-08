Odd hadde ikke tatt tre poeng på bortebane siden Molde ble slått 29. april, men mandag kom seieren i Kristiansand. Den løftet laget mannskapet til Dag-Eilev Fagermo til niendeplass på tabellen.

Odd-treneren var en lettet mann etter seieren.

– Jeg er veldig fornøyd og glad for det. Det var tre viktige poeng. Nå blir det vanskelig for Start å hente oss. Sånn som lagene bak oss på tabellen har forsterket seg i sommer, så skal jeg innrømme at det var viktig å få denne seieren, sier Fagermo til TV 2.

– Hvor mye ser du på tabellen?

– Vi kikker på tabellen, det er jo derfor vi har lagt opp til et noe mer kynisk laguttak. Vi har kjørt på med mye av de nye og unge spillerne i år, og det har kostet litt. Samtidig så må de har erfaring dersom vi skal tilbake i toppen. Vi er en utviklingsbasert klubb og ikke en kjøpeklubb, da må vi jobbe sånn, fortsetter han.

Start hadde på sin side kun tapt to av sju kamper under Kjetil Rekdals ledelse før møtet med Odd. Med seier ville sørlendingene klatret opp på kvalikplass, men i stedet er det fortsatt bare Sandefjord som dårligere plassert på tabellen.

Trøsten er at det skiller kun tre poeng opp til Lillestrøm på trygg grunn, men Rekdal innrømmer at ting ikke var helt som de skulle mot Odd.

– Nei, selvfølgelig er det ikke det. Du må se på hva vi gjør. Starter kampen, 0-1 etter ett minutt, det setter jo hvordan resten av kampen blir. Odd får ligge lavt, drøye tid, ligge kompakte og bare ta imot det trøkket vi klarer å bygge opp. Og når vi klarer å komme oss løs er presisjonen på innlegg og dødballer for dårlig. Da får du ikke skapt nok, og da får du ikke mål heller, sier han til TV 2.

Tidlig scoring

Gjestene fikk en pangstart på den viktige kampen i Kristiansand. Mindre enn tre minutter var spilt da Martin Broberg forlenget et innlegg fra Espen Ruud til Elbasan Rashani. Mot et passivt Start-forsvar kunne Rashani styre Odd i ledelsen med hodet.

Rashani var tilbake i Odd-laget etter å ha hatt karantene mot Bodø/Glimt. 25-åringen brukte ikke lang tid på å markere seg.

Verre kunne det knapt startet for et Start-lag i poengnød, men mannskapet til Kjetil Rekdal reiste seg spillemessig utover i omgangen. Etter hvert ble Odd spilt dype og trykket mot bortelagets mål ble stort.

Det spillemessige overtaket resulterte samtidig i få virkelig store målsjanser.

I form

Store sjanser var det heller ikke flust av etter pause. Odd forsøkte å dra ned tempoen i kampen, mens hjemmlelaget trøblet veldig med samhandlingen og særlig presisjonen offensivt.

Odd-forsvaret hadde veldig lenge få problemer med å rydde unna de ballene som ble lempet inn i feltet foran keeper Sondre Rossbach.

Selv ikke de åtte tilleggsminuttene som ble lagt til som følge av flere skadeavbrekk ga hjemmepublikummet noe å juble over, men det var nære. Først fikk midtstopper Damion Low til en strålende heading på hjørnespark, og redningen fra keeper Rossbach var også meget god.

På det påfølgende hjørnesparket fikk samme Rossbach kloa i ballen rett før den passerte målstreken etter kaos i feltet.

Odd er dermed uten tap på sine fem siste kamper, og synes for alvor å ha funnet formen etter ferien.

