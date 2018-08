– Drapsroboter tilhører ikke lenger science fiction. De teknologiske fremskrittene er langt foran lovverket, med droner som har kunstig intelligens og våpen som kan velge ut egne mål, sier Rasha Abdul Rahim, Amnesty Internationals ekspert på kunstig intelligens.

Mandag tok eksperter på autonome våpen til orde for et forbud mot såkalte drapsroboter.

Under et FN-møte om autonome våpen i Genève ble det uttrykt bekymring for at tiden er i ferd med å renne ut, melder nyhetsbyrået AFP.

Human Rights Watch (HRW) har oppfordret over 70 av FNs medlemsland, som deltar på møtet, til å enes om å starte forhandlinger neste år.

Utvikling av autonome våpensystemer, produksjon av slike våpen, og bruk av dem bør forbys, heter det i den 46 sider lange rapporten Heed the Call: A Moral and Legal Imperative to Ban Killer Robots, som HRW publiserte i forrige uke.

– Landene bør samarbeide om å forby disse våpensystemene i forkant før de sprer seg rundt om i verden, sa våpenforsker Bonnie Docherty i HRW da rapporten ble lagt frem.

Ønsker forbud

Ifølge nyhetsbyrået AFP ønsker 26 land et forbud mot drapsroboter, mens landene med de mest avanserte våpnene ikke har signalisert at de ønsker et slikt forbud.

Høsten 2017 var Tesla-sjefen Elon Musk blant dem som oppfordret FN i et åpent brev om å stoppe det som kan bli et nytt våpenkappløp.

– Vi har ikke lang tid på oss. Så snart Pandoras eske er åpnet, vil den være vanskelig å lukke, heter det i oppropet som The Guardian siterte.

USA, Frankrike, Storbritannia, Sør-Korea, Kina og Israel er blant landene som ikke ivrer for et forbud, mens Russland har brukt slagmarken i Syria til å teste ut ubemannede, bakkegående kjøretøy, ifølge Newsweek.

Prototypen av et russisk robotskjelett har vist svært lovende resultater, og vil gjøre soldaten i stand til å bære mer mens maskinpistolen kan avfyres med én hånd, skriver nyhetsbyrået TASS om robotskjelettet som er utviklet for russiske spesialstyrker.

Under messen «Army 2018» i Moskva viste våpenprodusenten Kalasjnikov frem en skuddsikker drapsrobot på 4,5 tonn, og som kan bære våpen, skriver Daily Mail.

Våpenprodusenten har til nå vært mest kjent for AK-47, verdens mest brukte automatgevær.