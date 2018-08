Nora Mørk tror nå at hun kan spille for fullt igjen i slutten av oktober, og at hun skal rekke EM med Norge i desember.

– Jeg føler meg bra og kneet er fint. Jeg var tilbake på håndballbanen igjen etter seks måneder, men veldig forsiktig, sier Nora Mørk til TV 2.

– Nå, snaue sju måneder etter skaden, trener jeg håndball fire ganger i uken. Mye alene med ulike øvelser, fortsetter hun.

Men det blir mer og mer sammen med laget. Gábor Danyi er ny hovedtrener i Györ. Han synes det ser veldig bra ut med Nora Mørk.

– Slik det ser ut nå kan Nora være tilbake raskt, mener han. Kanskje i løpet av en måneds tid, sier han.

Mørk har vært dedikert og jobbet veldig veldig hardt. Men hun skal få litt mer tid. Hun har hatt mange kneskader.

– Hun gjør allerede veldig mye på håndballbanen, men vi ser om det holder med en måned. Både kropp og hode skal henge med.

– Vi trenger henne uten tvil. Men det er heller ingen tvil om at vi skal gi henne den tiden hun trenger. Vi skal ha tålmodighet, sier Danyi til TV 2.

Mørk bestemmer

Selv tror Mørk det vil drøye lenger enn en måned.

– Jeg har sykt lyst til å spille i september. Egentlig vil jeg spille i morgen. Men jeg har tenkt å være fornuftig, selv om det er veldig vanskelig.

– Når er det realistisk at du er tilbake for fullt?

– I slutten av oktober, slår hun fast.

– Men så kan det hende at jeg er i troppen til kamp og kan ta noen straffer og sånt i løpet av september, legger hun til.

– Hvem tar beslutningen?

– Det gjør jeg. Jeg jobber tett med Håvard Moksnes som er fysioterapeut på Olympiatoppen. Han gir råd.

– Klubben kommer ikke til å presse deg?

– Nei, det gjør den ikke. Det har vært mange skader i klubben de siste årene. De vet nå hva som må til.

Øyner EM-spill

I desember er det EM. Nora Mørk er veldig ivrig på å bli klar til mesterskapet.

– Jeg har jo sagt tydelig fra om at jeg vil være med, og det er realistisk, sier Mørk.

– Jeg skal gjøre alt for å bli klar og håper at Thorir vil ha meg med.

Györ-treneren er mer avventende.

– Jeg vet ikke hva som er det gode svaret på det nå. Det viktigste blir hennes helse og hennes karriere. Vi vet hun har et godt støtteapparat i Norge som jobber for henne, og vi vil gjøre det vi kan. Men det er først når hun er tilbake for fullt vi kan se om det er mulig med EM eller ikke, sier han.

– Jeg elsker mesterskap og jeg elsker Champions League. Jeg trenger det. Kroppen min trenger det, sjelen min trenger det. Ikke noe hadde vært bedre enn det, sier Mørk.

​