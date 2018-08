Manchester United-Tottenham 0-3

Manchester United gikk på sitt andre Premier League-tap på rad med 0-3 hjemme for Tottenham mandag kveld.

Et hodestøt av Harry Kane og to strålende prestasjoner av Lucas Moura etter pause sørget for Spurs-jubel på Old Trafford.

– Det var lite som tydet på dette før pause da Manchester United var positive og offensive i stilen. Det første og andre målet endret det. Nå er det ydmykende for Manchester United, sier TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

Tottenham-fansen koste seg og sang «Sacked in the morning» og «You're not special anymore» om den hardt pressede Manchester United-manageren José Mourinho.

– Man skal være forsiktig med å trekke paralleller til tidligere sistesesonger med Mourinho, men i Chelsea i 2015 var de gode helt til motgangen kom og de havnet under. Da var det ingen reserver å hente, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Han regisserer sin egen exit der. Spørsmålet er om han er på vei bort, og om dette var et slags foreløpig farvel til hjemmesupporterne, sa Øyvind Alsaker om bildene av Mourinho som sto igjen etter kampslutt og applauderte Manchester United-supporterne som ikke hadde forlatt Old Trafford.

Mens Manchester United har tapt to av de tre første kampene siden første Premier League-sesong, står Tottenham med ni poeng etter tre runder.

– Vi jobbet veldig godt gjennom uken, forberedt oss bra og spilte godt. Spillerne hadde en fantastisk attityde. Til pause burde det vært minst en tomålsledelse. Så skjedde det noe som endret kampen. Det sto 2-0, men vi var fortsatt med i kampen. Jeg tror alle følte at en scoring kunne endret kampen, sier Mourinho, som også hyllet hjemmefansen på Old Trafford.​

Lukaku bommet på åpent mål

José Mourinho gjorde hele seks endringer i startoppstillingen fra laget som tapte 2-3 for Brighton forrige helg. Eric Bailly, Andreas Pereira og Anthony Martial var ikke vunnet en plass verdig i troppen.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino valgte på sin side å la Hugo Lloris både fra start og som kaptein, til tross for at han natt til fredag ble tatt for fyllekjøring.

Hjemmelaget gikk rett i strupen på Tottenham, og Fred fikk en brukbar mulighet rett etter kampstart.

Etter et kvarters spill burde Romelu Lukaku gitt United ledelsen. Da han snakket opp et elendig tilbakespill fra Danny Rose og rundet Hugo Lloris, men fra skrått hold og med venstrefoten satte Lukaku ballen like utenfor.

– Jeg forventer at han setter den, selv om det er med den svake foten, kommenterte TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

Rop etter straffespark

En halvtime ut i kampen ropte Lucas Moura på straffespark da han gikk i bakken i duell med Phil Jones, men Craig Pawson vinket spillet videre.

– Jeg har sett dommere blåse for lignende situasjoner, sa Hangeland.

Nemanja Matic fikk en kjempesjanse med om lag ti minutter igjen til pause, men serberen måtte se avslutningen gå utenfor. Det sto målløst midtveis.

– Intensiteten går litt på bekostning av det tekniske. Touchene sitter ikke, men det er fordi det er et sinnssykt tempo. Manchester United startet best og sjokkerte Tottenham med det høye presset sitt, oppsummerte TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

Fyrverkeri av Tottenham

Lagene stormet ut av startblokkene i andreomgang, og snaut fem minutter ut i omgangen stanget Harry Kane inn 1-0-målet for Tottenham.

Rett etter avspark fikk Lukaku en enorm sjanse, men United-spissens avslutning ble stoppet av en praktfull redning av Hugo Lloris.

– Han er så sterk i duellen med Phil Jones. Han holder ham unna, men det er på ingen måte ferdigscoret. Det er prikkskyting fra Harry Kane, kommenterte Brede Hangeland.

Så smalt det plutselig i andre enden av banen igjen. Christian Eriksen ble spilt fri til høyre og fant Lucas Moura foran. Brasilianeren satte inn 2-0.

Tre kjappe bytter av Mourinho

José Mourinho svarte med å kaste inn Alexis Sánchez, Victor Lindelöf og Marouane Fellaini i løpet av få minutter.

Tottenham ble satt under et enormt press etter å ha gått opp til 2-0. Etter en times spill fikk Jesse Lingard en enorm mulighet han blåste høyt over mål fra kloss hold.

Etter 65 minutters spill sendte Lindelöf et elendig tilbakespill mot David De Gea. Ballen ble snappet opp av Dele Alli, som rundet De Gea. United-stopperen kom imidlertid tilbake og stoppet Dele Allis avslutning.

Manchester United skapte flere gode muligheter, men klarte ikke å overliste Lloris. I stedet var det Lucas Moura som skulle utnytte farten sin i sluttminuttene. Den tidligere Paris Saint-Germain-spilleren satte fart, parkerte Chris Smalling og banket inn 3-0 for Tottenham.