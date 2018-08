Like før klokken halv fem mandag ettermiddag skrev Vest politidistrikt på Twitter at det ble gjort funn av en livløs person i en bratt fjellside over Balestrand.

Klatrere fra den alpine redningsgruppen forsøkte da og ta seg ned til vedkommende. Terrenget var svært bratt og ufremkommelig.

#Balestrand #Sunnfjord: Personen som ble observert i fjellsiden under Vindreken i Balestrand er nå bekreftet omkommet og hentet ut fra fjellet.. Politiet bekrefter at det er den savnede mannen i 40 årene som er funnet omkommet. — Vest politidistrikt (@politivest) August 27, 2018

Klokken kvart over sju bekrefter politiet på Twitter at den livløse mannen var den savnede 40-åringen. Han har nå blitt hentet ut.

– Vi har hatt forskjellige redningsmannskaper ute, som har lett etter en mann som ble meldt savnet i morges. I den forbindelse oppdaget et redningshelikopter en livløs person i fjellsiden. Alt tyder på at han har falt fra toppen, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre til TV 2.

Mannen blir nå flydd til Florø, hvor han vil bli obdusert.