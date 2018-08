Mandag ettermiddag avduket dronning Sonja sitt barndomshjem på Maihaugen i Lillehammer.

Funkisvillaen ble først bygget på Vinderen i Oslo i 1935, og ble høsten 2016 flyttet til Maihaugen. Der er huset nå gjenreist og restaurert med den opprinnelige fasaden fra 1930-tallet.

– Jeg er glad for at vi har fått veldig mye originale møbler av familien. Vi er også glad for at dronningen ble fornøyd med resultatet, sier konservator ved Maihaugen, Kjersti Moen, til TV 2.

Dronning Sonja har selv vært delaktig i restaureringen, og kommet med detaljerte opplysninger om hvordan huset så ut. Villaen er nå plassert i området kalt Boligfeltet ved Maihaugen museum.

Preget dronning

Kongeparet møttes sommeren 1959, på en fest hos en felles venn. Romansen mellom de to var ikke uproblematisk, ettersom kronprins Harald var kronprins, mens Sonja var en «vanlig borger». Derfor var huset hvor Sonja bodde et av de få stedene hvor de kunne treffe hverandre.

Dronning Sonja har flere ganger sagt at hun er opptatt av jazz, noe som blant annet kan skyldes at broren Haakon Haraldsen spilte saksofon i et jazzorkester.

– Som liten elsket Sonja å se på når hennes bror og hans kamerater øvde. For noen år siden åpnet hun Oslo Jazzfestival, og da sa hun hvor begeistret hun var for jazz, sier TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland.

Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av sitt barndomshjem på Maihaugen. Til stede var også Kong Harald, Kronprins Haakon, Kronprinsesse Mette-Marit og Prinsesse Märtha Louise. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Under åpningen av barndomshjemmet på mandag, ble det derfor spilt jazz til ære for dronningen. I talen etter den lille konserten, sa en rørt dronning Sonja at bilder og minner strømmet på da hun fikk besøke sitt barndomshjem.

– Bilder av mor og far, av mine søsken og venner, som gjennom alle år gikk inn og ut av denne døren. Minner om høylytte måltider med mye latter, diskusjoner, musikk, gråt og lek, sa dronning Sonja.

Åpnes på gullbryllupsdagen

Dronningen fortalte om hvordan huset på begynnelsen av 60-tallet gikk fra å være et vanlig og anonymt hjem, til å bli gjenstand for alles oppmerksomhet. Dette skjedde da de ikke lenger klarte å skjule at landets kronprins var en av vennene som innimellom var på besøk.

– Jeg er svært glad for at vi kan være sammen om denne opplevelsen her i dag. Takk til familie og venner, og takk til alle som er her. Mange dyktige fagfolk har vært involvert i dette arbeidet, og jeg er dypt rørt og imponert over hva dere har fått til, sa dronning Sonja.

Ni år etter at kongeparet møttes for første gang, giftet kong Harald og dronning Sonja seg den 29. august 1968. Barndomshjemmet åpnes for publikum på kongeparets gullbryllupsdag på onsdag.

Etter at forlovelsen mellom de to ble kjent i mars 1968, ble det tatt et ikonisk fotografi av paret på trappen utenfor huset på Vinderen. 50 år senere gjenskapte kongeparet altså dette bildet, på trappen utenfor det samme huset.