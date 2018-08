15. september barker boksestjernene Saúl «Canelo» Álvarez (28) og Gennady Golovkin (36) sammen igjen, 364 dager etter skandalekampen som endte med uavgjort - selv om stort sett alle som så kampen hadde Golovkin som en relativt klar vinner.

Da det første oppgjøret gikk av stabelen i T-Mobile Arena i Las Vegas ga dommer Adalaide Byrd seieren til Álvarez med 118-110, mens Dave Moretti ga 115-113 for Golovkin. Dan Trella kom frem til uavgjort 114-114.

Dermed endte det uavgjort, og nå håper bokseverden på en omkamp fri for dommerskandaler. Opptakten har imidlertid vært langt fra problemfri.

Kampen skulle egentlig ha gått av stabelen 5. mai, men i mars avla Álvarez en positiv dopingprøve.

Etter å ha levert to dopingprøver som var positive for clenbuterol ble han utstengt i seks måneder.

– Om jeg ble opprørt over at Canelo strøk på to dopingtester? Ja. Men jeg var mer opprørt over Canelos team. Unnskyldningene de kom med, holdningen, Canelos reaksjon, det viste at de ikke har noen respekt for sporten eller fansen. De viste sine sanne ansikt. De er falske, sier Golovkin ifølge boxingnews24.com.

– Jeg føler ikke sinne mot ham for at omkampen ble avlyst første gang, men jeg mistet all respekt for ham. Canelo er ikke det største navnet i boksingen, bare den største skandalen, fortsetter 36-åringen.

– Han er en løgner

Det første oppgjøret mot Canelo er det eneste den kasakhstanske knockoutmaskinen ikke har vunnet i proffkarrieren. 38 av 39 kamper har endt med seier. Utrolige 34 av dem etter knockout.

Nå forsøker han å slå verbal knockout på sin meksikanske rival.

– Canelo er ikke en mester. Han er en løgner som har null respekt for boksesporten eller dens fans. Jeg ønsker å forbli verdensmester og ta med meg alle beltene mine hjem. Jeg er klar til å være stjernen i et nytt stort drama, sier han.

36-åringen sier han ikke kjente stort til motstanderens slag første gang de møttes.

– I den forrige kampen følte jeg aldri noen skikkelig kraft fra Canelo. Bare klaps. Han er ikke den mest hardtslående jeg har møtt, men han er kvikk og rask. Han er den dyktigste jeg har slåss mot. Han er en veldig god fighter, sier Golovkin.

– Jeg må vinne overbevisende

At Canelo Álvarez er en god fighter er det liten tvil om. Meksikaneren står med 52 kamper. 49 har endt med seier, to har endt uavgjort og hans eneste tap kom på poeng mot legendariske Floyd Mayweather.

I likhet med Golovkin har 34-åringen fra Guadalajara 34 knockoutseire.