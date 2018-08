En ulv ble mandag skutt i Trysil etter et angrep på en saueflokk. Det bekrefter politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt overfor Østlendingen, som først omtalte saken.

– Da vi kom dit, ble vi møtt av flere skadde sauer. Det ble også avlivet en sau som var funnet med bittskader da politiet ankom stedet, sier Klauseie.

Ropte og kastet stein

Det var Bjørn Vidar Teppen som var den første til å oppdage at saueflokken var under angrep. Det hele begynte med at han fant en skadd sau.

– Jeg undersøkte mer i området, og fant en ulv på jordet. Da så jeg også flere døde sauer som lå på jordet der, forteller Teppen til TV 2.

Han så aldri noe direkte angrep, men fant både døde og hardt skadde sauer. Sammen med en annen prøvde Teppen å skremme bort ulven. De prøvde først å rope mot den, men til ingen nytte.

– Så kastet jeg en stein etter den, men det hjalp ikke. Den kom bare nærmere, og på et tidspunkt var den tre-fire meter unna, sier Teppen.

Ulven ble felt av sauebonden. Foto: Bjørn Vidar Teppen

Lovlig felling

Ulven nektet å forlate området, og etter rundt en halvtime så Teppen seg nødt til å kontakte bonden som eier sauene. Bonden kom til stedet, og felte ulven med ett skudd.

Politiadvokat Klauseie sier til Østlendingen at politiet rutinemessig har vært på skuddplassen for å undersøke. Han sier at de foreløpig antar det dreier seg om en lovlig felling.

– Det er så mye oppmerksomhet rundt disse sakene at vi er nødt til å ettergå det hele før vi trekker en konklusjon, sier politiadvokaten til avisen.

