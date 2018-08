Beslaget ble gjort på markedet MercaMadrid. Flere sylindere med kokain var gjemt godt inne i flere ananaser.

Narkotikaen var dekket i en gul voks, slik at det skulle ligne mest mulig på ananaskjøtt.

Politiet sier også at voksen ble brukt for å hindre at det skulle lukte av narkotikaen. Det skriver Sky News.

Videre sier politibetjentene at ananasene var formet perfekt, og fylt med 800-1000 gram kokain hver.

Ananasene var en del av en stor forsendelse som kom fra Costa Rica.

UTSPEKULERT: Narkotikaen var gjemt inne i disse ananasene. Foto: Policia Nacionale

Politiet måtte derfor åpne hver eneste ananas for å finne all narkotikaen. Spansk politi fant narkotika i til sammen 12 ananaser.