Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Trond Volden, sier til TV 2 at de fikk melding om hendelsen like etter klokken 16 mandag.

En mann i 30-årene satt fastklemt etter kollisjonen. Han er nå fraktet til St. Olavs hospital.

#Trondheim: Nødetatene har rykket ut til melding om trafikkulykke i Brøttemsvegen ved Skjøla, mellom Torgård og Tanem. Kollisjon mellom lastebil og personbil. Vegen er sperret, oppdateres. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) August 27, 2018

– Skadeomfanget og tilstanden til vedkommende er foreløpig ukjent, sier Volden.

Ulykken skjedde i Brøttemsvegen ved Skjøla, mellom Sandmoen og Klæbu.

Veien blir sperret i lengre tid, og politiet venter at det vil skape store trafikale utfordringer.

Politiet er nå på stedet for å etterforske hva som har skjedd.

Operasjonsleder Volden opplyser like før klokken 18 at lastebilsjåføren avhøres på stedet, og at han er i sjokk.

– Dette er en møteulykke, hvor en av partene har kommet over i motgående kjørefelt. Vi jobber nå med å finne ut hvem av dem dette er, sier Volden til TV 2.



