Casper Ruud tok seg gjennom tre kamper i kvalifiseringen til hovedrunden i US Open uten å tape et eneste sett, men han møtte overmakten i Guido Pella i første runde.

Den argentinske 28-åringen, som er nummer 66 på verdensrankingen, vant med tre strake sett 6-4, 6-4, 6-1.

Før det andre settet måtte Casper Ruud ha behandling av hoften, og det tok også tid før han kom ut til det tredje settet.

– Det var ikke den Casper vi ønsket å se. Jeg vet ikke hva som plaget ham, men jeg tror det er problemer med en hofte. Han har sagt det de siste dagene, men vi trodde ikke det skulle bli et problem. Det så ut som han hadde fått solstikk, for han var helt fjern der ute. Han hadde også et svakt returspill, så det var lite fungerte der ute, sier far og trener Christian Ruud til Eurosport Norge.

Ruud, som selv er på 143. plass på verdensrankingen, har kvalifisert seg til hele tre Grand Slam-turneringer i år.

Tydelige smerter

Begge spillerne innledet mandagens kamp med å holde egen serve, men i et svært langt tredje servegame måtte Ruud til slutt se Pella bryte til 2-1-ledelse. Det ble avgjørende i åpningssettet. I gamene som fulgte holdt spillerne egen serve, og til slutt tok Pella settet med 6-4.

I pausen ba Ruud, som tydelig hadde smerter, om en medisinsk time-out. Etter å ha fått behandling i flere minutter fortsatte han kampen.

I sett nummer to fulgte spillerne hverandre til 3-3. Ruud hadde tidligere spilt seg fram til en breakball på stillingen 1-1, men klarte ikke utnytte den. I stedet kom servebruddet mot nordmannen til 4-3-ledelse for Pella.

Bruddet kom gunstig for argentineren, som til slutt vant settet 6-4.

Også i tredje sett havnet Ruud raskt i problemer. Allerede i game nummer to brøt Pella til 2-0-ledelse, og på stillingen 3-1 brøt argentineren på ny etter å ha tatt et blankt game i Ruuds serve.

Da var kampen i realiteten avgjort.

22 millioner

Casper Ruud hadde vært gjennom tre kvalifiseringsrunder forut for mandagens første runde i New York. Pella var på sin side direktekvalifisert for hovedrunden og innledet sin US Open-turnering mandag.

28 år gamle Pella var i 2016 helt opp på 39. plass på verdensrankingen. Nå er argentineren nummer 66. Casper Ruud var nummer 143 på den oppdaterte rankingen som ble offentliggjort mandag.

Det er tredje gang Ruud prøver seg i US Open. Første gang deltok han i juniorturneringen, mens i fjor fikk han sjansen i kvalifiseringen. Der røk han ut.

Sterk sesong

Med deltakelsen i US Open har Ruud spilt seg fram til hovedturneringen i tre av årets fire Grand Slam-turneringer. Både i Australian Open og Roland-Garros spilte han seg videre fra første runde.

Dermed har nordmannen en sterk sesong bak seg.

For Pella venter nå 16. seedede Kyle Edmund eller Paolo Lorenzi i runde to.

(©NTB/TV 2)

​