Det er i rettssal 250 at den tidligere polititoppen Eirik Jensen igjen må innta vitneboksen. Sist han gikk inn i dette rommet var da han fikk opplest tingrettsdommen 18. september i fjor.

Da ble han dømt skyldig for grov korrupsjon og for medvirkning til innførsel av over 13 tonn hasj. For dette ble Jensen idømt lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt for grov korrupsjon og for innførsel av 16,7 tonn hasj. Fordi han i stor grad snakket Jensen inn i saken fikk han strafferabatt og ble dømt til 15 år i fengsel.

Dømmes av vanlige folk

Ankesaken blir historisk fordi det er siste gang en jury skal avgjøre skyldspørsmålet i lagmannsretten.

Det store spørsmålet er om det er en fordel for Jensen at det nå er vanlige folk som skal dømme eller frifinne ham.

– Jeg tenker at Eirik Jensen har en fordel av at det er jury. At han skal dømmes av sine likemenn, at det er folkeviljen som skal vurdere om han er skyldig eller ikke, tror jeg vil være en fordel, sier den erfarne forsvarsadvokaten Mette Yvonne Larsen til TV 2

Forsvarsadvokat Mette Yvonne Larsen tror Jensen kan ha en fordel av at han skal bedømmes av en jury. Foto: NTB Scanpix

Lederen av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, tror imidlertid ikke det spiller så stor rolle.

– For avgjørelsen har det ingenting å si. Jeg tror at vanlige folk har sunt vett de også, og at de vil dømme likt uansett om de sitter sammen med dommere eller om de sitter i en jury, sier Dietrichson til TV 2.

Marius Dietrichson er leder i Advokatforeningens forsvarergruppe. Foto: NTB Scanpix

– Alt kan skje

Det er først i februar neste år at kjennelsen fra lagmannsretten vil komme. Av ti jurymedlemmer, må flere enn seks stemme for domfellelse dersom Eirik Jensen skal bli funnet skyldig.

Selv om dommen fra tingretten var knusende for Eirik Jensen, mener TV 2s rettsekspert Inge D. Hanssen at kortene nå deles ut på nytt. Han tror at alt kan skje.

Er det en fordel for Eirik Jensen at saken skal gå for en jury?

– Jeg tror det. Men man vet samtidig aldri hvor juryen lander. Det har vi sett i mange andre saker, der man forventet frifinnelse eller domfellelse, og så ble det stikk motsatt, sier Hanssen.

Vil ha lavere straff

Forsvareren til Gjermund Cappelen, Benedict de Vibe, synes det er trist at juryordningen snart opphører. Han er klar på at juryen representerer en utfordring for påtalemyndigheten.

– Og utfordringen blir å holde interessen oppe hos juryen, særlig fordi saken går over så lang tid og fordi den er så omfattende. Samtidig må lagmannen evne å presentere saken avslutningsvis slik at juryen har et fullgodt grunnlag til å treffe en avgjørelse basert på bevisene, sier Vibe.

For Gjermund Cappelens del vil ankesaken i stor grad handle om å få redusert straffen på 15 år.

– Vi mener at straffen på 15 års fengsel er altfor streng. Min oppfatning er at straffen bør ligge mellom 11 og 12 år. Det baserer seg på tanken om at risikoen ved å forklare seg om så alvorlige kriminelle handlinger er stor. Dermed bør man også få «bedre betalt», mener Vibe.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden.