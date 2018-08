I løpet av sommeren har politiet i Bergen nord rykket ut til en rekke hendelser knyttet til det publikum beskriver som fyllekjøring.

Men når politiet har ankommet, har de funnet alt annet enn berusede sjåfører.

Stort sett alle tilfellene har nemlig dreid seg om asiatiske turister i leiebil.

Turister på tur

Det var Bergens Tidende som omtalte den noe spesielle saken først.

Fungerende overbetjent i Bergen nord, Eirik Gjerd, sier at de har hatt en økning på denne type meldinger i løpet av sommeren.

– Observante bilister i trafikken gjør som de ofte gjør, og melder inn til oss om vinglete sjåfører, og antatte fyllekjørere. Når vi har rykket ut på disse tilfellene, har det flere ganger i sommer vist seg å være asiatiske turister på tur, sier Gjerd til TV 2.

Vil se alt

Forklaringen de ofte får når de stopper turistene er at de ikke er kjent med det norske veinettet, og at de ønsker å se mest mulig av geografien i landet.

– Mange av de er ikke like gode i engelsk, men vi prøver å ha en god dialog om hvorfor de ble stoppet, og at norske bilister har reagert på kjøremønsteret. De fleste skjønner dette, og synes det er greit at de har blitt stoppet, sier politibetjenten.