22-åringen fikk først ikke fri fra sykepleierstudiene ved VID vitenskapelige høgskole, men etter flere medieoppslag har floken løst seg.

«Gjennom dialog med stedet hun skal være i praksis i åtte uker, har de nå funnet en løsning som gjør at Leine kan slutte seg til den norske troppen i løpet av dagen», står det i en pressemelding fra Norges Fotballforbund (NFF) mandag.

– Vi er veldig fornøyd med at Kristine kommer og at situasjonen har løst seg. Samtidig er denne saken større enn Kristine. Forhåpentligvis har den skapt en debatt som kan hindre lignende tilfeller i fremtiden, og at vi gjennom dialog med utdanningsmyndighetene ser på hvordan vi kan gjøre det lettere å kombinere toppidrett med studier, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Det var torsdag i forrige uke at Leine var tvunget til å melde forfall til Norges to avgjørende VM-kvalifiseringskamper. Skolen viste til nasjonale regler om 90 prosent tilstedeværelse da den begrunnet hvorfor Røa-spilleren ikke kunne få fri.

Allerede dagen etter åpnet VID vitenskapelige høgskole for at Leine likevel kunne få spille landskampene, og mandag kom den endelige bekreftelsen.

Norge møter Slovakia borte fredag, mens Nederland venter til gruppefinale på Vålerengas hjemmearena i Oslo 4. september. Førsteplassen i gruppa gir direktebillett til VM.

