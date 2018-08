Noe av det mange var skeptiske til ved innfasingen av elbiler, var levetiden på batteriene. For hvor lenge ville de egentlig holde? Hvor fort ville de miste effekten?

Man så for seg hele søppelberg av oppbrukte og defekte batterier til disse bilene.

Men det viser seg nå at batteriene har utrolig god levetid og at det knapt er behov for å bytte dem i det hele tatt.

Batteriene holder

Nå har mange av elbilene begynt å gå langt. Vi har hørt om Nissan Leaf som her gått over 400.000 kilometer som taxi, fortsatt med 85 prosent av batterikapsaiteten inntakt.

Når det gjelder rekorden for Tesla, så innehas denne av en amerikaner som har kjørt sin Tesla Model S, fra 2013 420.0000 miles. Det tilsvarer 675.000 kilometer. På samme batteri, så klart. Men han er ikke alene om høy kjørelengde på det store kontinentet med lange avstander. En annen Model S har kjørt 660.000 kilometer og det er flere Model X som har passert 500.000 kilometer.

Alle sammen med mer enn 80 prosent av opprinnelig batterikapasitet intakt. De ser med andre ord ut til å holde svært godt.

Sparer penger

Et annet interessant moment er besparelsene disse elbilkundene har hatt. Ikke bare på drivstoff, men også på både periodisk og sporadisk vedlikehold og reparasjoner.



Vi snakker om bytte av registerreimer, tennplugger, oljeskift, skifte av ulike filtre etc. Men også potensielle feil som lekkasje fra vannpumper, overhaling av girkasser, bytte av turboer etc.

Besparelsene både for kundene og miljøet er betydelig.

15 milliarder kilometer

Selvfølgelig kan ulike feil også oppstå på elbiler. Men når det gjelder motorer og drivlinjer, er det langt færre bevegelige komponenter og dermed også færre potensielle feilkilder.

Etter hvert som de ulike bilfabrikantene nå høster verdifulle erfaringer vil dette trolig gi enda bedre elbiler i tiden framover.

Tesla begynner på sin side å ha samlet mye kunnskap. Samlet kjørelengde for alle Tesla-biler er nå på 15 milliarder kilometer. Et tall som er så vanvittig høyt at det er vanskelig å forholde seg til.

