P3morgen-programleder Markus Neby har vært sammen med Andrea Beatriz Fernandez Hellener i fem år, men før sommeren ble det slutt.

Det var P3morgen-kollega Ronny Brede Aase som fikk Neby til å røpe sivilstatusen sin, og det direkte på radio.

Både Neby og det siste medlemmet i programledertrioen, Silje Nordnes, ble tilsynelatende overrasket på fredag da Aase plutselig sa: – Ja ja, når skal vi snakke om at du er singel?

– Det er trist, men bruddet har vært så fint som et brudd kan være, svarte NRK-profilen etterhvert.

Jodel-rykter

Bruddet har vært et samtaleemne flere ganger i radioprogrammet, og senest mandag ble Neby konfrontert med ryktene av en ivrig lytter.

Det er på mobilappen Jodel at ryktene har florert den siste tiden, og det er på grunn av disse ryktene at Aase valgte å ta opp temaet i sendingen.

For Neby er det viktig at lytterne vet at han fortsatt har god kontakt med eksen.

– Vi hadde en samtale der vi snakket om at vi er glad i hverandre, men at det er riktig å gå videre etter fem fine år.

TV 2 har vært i kontakt med Neby, som ikke ønsker legge til noe utover det som ble sagt i sendingen.