Hyundai Kona Electric er bilen "alle" ønsker seg, for tiden. Interessen har vært skyhøy lenge. Så mange ønsker seg denne bilen, at ventelista for de som bestiller nå er to år!

Det er lenge å vente på ny bil.

Men noen kastet seg altså på bestillingslistene veldig tidlig, og har allerede fått bilene sin utlevert.

Ikke alle er like opptatt av å beholde den. I skrivende stund ligger det faktisk fire Kona Electric til salgs i bruktbilmarkedet i Norge.

Kona Electric koster fra 325.000 kroner. Men ventetiden er lang.

Koster mer

Men tro ikke at du slipper unna køen uten å betale for det. Bilene som ligger ute til salgs koster rundt 100.000 kroner mer enn du betaler hos forhandler.

Akkurat denne trenden så vi også da de første eksemplarene av Tesla Model S ble levert ut til norske kunder. Plutselig lå de på bruktmarkedet – og kostet mer enn om du kjøpte via forhandler.

Den gangen var markedet villig til å betale for å slippe køen. Så er spørsmålet om det gjelder denne gangen også.

Hyundai Kona har klassens beste rekkevidde

Ca 100.000 over forhandlerpris

Startprisen på en Kona Electric er 325.000 kroner. Da er den allerede godt spekket med utstyr. Vil du ha noe mer, er det kun skinn, soltak og metalikk lakk som står på ekstrautstyrslista. Da øker prisen til rundt 350.000 kroner.

Bilene som ligger på finn.no koster fra 429.000 til 445.000 kroner. Alle bilene har skinninteriør – mens det er litt varierende hvor vidt det medfølger vinterdekk.

Det betyr at bilene ligger rundt 100.000 kroner over det du betaler hos forhandler.

Det meste av utstyr følger med i startprisen. Det eneste som kan velges i tillegg er skinninteriør, soltak og metalikk lakk.

God rekkevidde

Kona har et tøft SUV-design, men er ikke tilgjengelig med firehjulsdrift eller hengerfeste. Den har imidlertid klassens beste rekkevidde, og det er særlig den som gjør bilen så attraktiv. Her snakker offisielt tall på 482 km, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. Sistnevnte skal gi et mer realistisk bilde av forbruk/rekkevidde på nye biler.

Likevel er det nok mange som vegrer seg for å sitte på gjerdet i to år og vente på den nye bilen. Mye kan skje på den tiden.

Da kan altså nødløsningen være å punge ut "litt" mer – og få bilen med en gang.

Med drøyt 200 hk, klarer Kona Electric 0-100 km/t på 7,6 sekunder.

– Typisk elbil

Brooms bilekspert, Benny Christensen, tror vi vil få flere eksempel på elbiler som selges til "overpris" på grunn av ventelister.

– Siden etterspørselen etter elbil er så ekstrem i Norge, vil vi nok det, ja. Særlig på biler som "treffer godt". Norge er jo et lite land, derfor blir vi vanligvis ikke tilgodesett med så store volumer av biler. Vi så det samme med Opel Ampera-e og Tesla Model S. Blir spennende å se hvordan markedet reagerer når de første utgavene av Jaguar I-Pace, Audi e-tron og Mercedes EQC dukker opp, sier han.

Verdt å vente på?

Vi har naturligvis testet Kona Electric. Og bilen får følgende skussmål i konklusjonen vår:

Vi skjønner godt at nordmenn står i kø for denne bilen. Her får du virkelig mye bil for pengene. (...)

Det er kombinasjonen av pris, utstyr, komfort, rekkevidde, teknologi og design som gjør nye Kona Electric til en vinner. Ankepunktet er leveringstiden som dessverre er oppe i to år allerede.

Men når det er sagt er dette en bil det kan være verdt å vente på. Den har rett og slett elektriske egenskaper konkurrentene sliter med å matche akkurat nå.

