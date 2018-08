SV og Ap mener regjeringen feilinformerte Stortinget

Det kom fram da politidirektør Odd Reidar Humlegård forklarte seg under mandagens høring i Stortinget.

SV og Ap reagerer på det som kom frem.

– Det viser at det Erna Solberg sa under forrige høring var villedende. Det var feilrapportering til Stortinget, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Hva besto villedningen i?

– Politidirektoratet ga regjeringen en lang liste med status på arbeidet med samfunnssikkerhet. På den listen var det ett punkt som var grønt. Det fikk regjeringen til å si at nå var arbeidet med objektsikring på hele justisfeltet under kontroll og i mål. Så viste det seg at det var det ikke. Det grønne lyset handlet ikke om grunnsikring, det handlet om sikringsstyrker. Her har det vært villedning på villedning på villedning som har vart ganske lenge, sier Fylkesnes.

Også Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen sier til TV 2 at han mener Stortinget ikke har fått all informasjon fra regjeringen.

Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget er noe av det mest sentrale i forholdet mellom Storting og regjering. En regjering kan ikke holde tilbake informasjon eller gi feilaktig informasjon. Skjer det, kommer det som regel alltid mistillitsforslag mot en regjering.

Feiltolket

Odd Reidar Humlegård sa under høringen at det som kom fram i budsjettproposisjonen ikke var riktig, men at de tok affære da de oppdaget feilen.

– Daværende beredskapsdirektør Kåre Songstad tok kontakt med departementet og gjorde dem muntlig oppmerksom på det. Senere sendte han en mail om dette for å minne om at det var viktig å rette dette opp, og for å ha en autoritet rundt det så skrev vi også 14 dager etterpå et brev om dette. Dette sendte vi 20. november 2015, men det var gradert, sa Humlegård.

– Så kommer justisminister Anders Anundsen i april 2016 og gjentar den samme feilen for Stortinget. Hvordan reagerte dere på det? spurte Torgeir Knag Fylkesnes.

– Vi skrev hva som var status, vi sendte status på bruk av sikringsstyrker og ut fra det kunne man utlede at arbeidet ikke var ferdig planlagt. Men hvordan dette ble oppfattet på politisk nivå har jeg ikke noen forutsetning for å mene noe om, svarte Humlegård.

Grønt lys til besvær

På spørsmål fra TV 2 sier Humlegård at Politidirektoratets bruk av et grønt lys i en rapport til regjeringen og Justisdepartementet har skapt misforståelser.

Det grønne lyset handlet om sikringsstyrker, ikke om objektsikring.