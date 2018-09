Luis Pimenta må ta en timeout fra trenergjerningen i svenske Brommapojkarana.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Bakgrunnen er at Pimenta nå etterforskes av egen klubb etter at Aftonbladet avslørte et skrekkregime i klubbne.

Flere spillere i klubben snakket, riktignok anonymt, ut om mobbing, trakassering, sexisme og rasisme i klubben. Den portugisiske treneren nevnes som den drivende kraften i problemene.

– Opplysningene som har kommet frem er noe vi ser veldig alvorlig på. Av den grunn, at vi har med individer å gjøre, så er det viktig at undersøkelsen er grundig, sier sportssjef Daniel Majstorovic i uttalelsen.

Brommapojkarna understreker at den type oppførsel ikke er noe klubben vil forbindes med, og at de vil snakke med alle spillere, ledere og andre relevante personer.

Klubbens assistenttrener Goncalo Pereira leder laget inntil videre.

Norske Bajram Ajeti, nå i AFC Eskilstuna, sier anklagene stemmer. Ajeti brøt kontrakten med Brommapojkarana tidligere i år. Han hevder han ble fryst ut av Pimenta.

– Dersom jeg skal være ærlig, så er dette en av de beste dagene i år, sier Ajeti til Fotbollskanalen.

– Nå ser alle hva sannheten her. Det kan være at en del tenker at Aftonbladet overreagerer, men med hånden på hjertet så er alt sant. Alle spillerne sier det samme.

Han hevder at han ga sportssjef Majstorovic beskjed om problemene, uten å få gehør. Han hevdet det stoppet der.

– Problemet var at jeg sa fra. Jeg var den eneste som våget å si fra at det ikke er greit å kalle noen for neger, eller at vi er jenter og ikke menn. Spesielt i en klubb som BP.

Luis Pimenta ledet Kongsvinger med stor suksess i 2015 og 2016, med opprykk fra andredivisjon første året og cupfinale andre året som høydepunkt.​