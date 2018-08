Oppførte seg rart – kun timer senere drepte han en uskyldig mann

Blant disse fire var den i dag avdøde 59-åringen.

Ifølge tiltaltes forklaring skal han ha følt seg redd, truet og forfulgt av offeret (59). 28-åringen skal ha kalt offeret til seg ved å si «kom, kom». Deretter gikk han brutalt til angrep. Han slo 59-åringen og sparket mens offeret lå nede. Deretter brukte han en metallbøtte og et slagvåpen.

Drapshandlingen fant sted ved venteskuret på Nakholmen. Det er her båtene som trafikkerer mellom øyene i Oslofjorden og Aker brygge anløper. Foto: NTB Scanpix

Etter det TV 2 forstår, sto de tre mennene som var sammen med offeret på noe avstand da 28-åringen gikk til angrep. Politiet ble kontaktet. De kom til Nakholmen og pågrep tiltalte raskt. Det ble forsøkt å gi førstehjelp til 59-åringen, men hodeskadene var så omfattende at han døde.

Uskyldig offer

Aktor Alvar Randa lurte på hvorfor tiltalte kalte til seg 59-åringen hvis han var redd for ham. 28-åringen forklarte at han hadde lyst til å «kjempe mot offeret», og at han underveis i voldsutøvelsen ikke klarte å stoppe fordi han «hadde en følelse av å kjempe mot djevelen».

Advokt Frode Sulland forsvarer den drapssiktede 28-åringen.. Foto: NTB Scanpix

Randa beskriver volden som svært omfattende. Påtalemyndigheten legger til grunn at 59-åringen var et helt uskyldig offer og at det ikke var noen rimelig foranledning til det voldsomme angrepet.

De rettsoppnevnte sakkyndige mener at tiltalte var svært syk da han begikk drapet, og påtalemyndigheten vil dermed be om at han overføres til tvungen psykiatrisk behandling.

– Min klient har erkjent det som skjedde, og det er ingen uenighet om at han var utilregnelig på gjerningstidspunktet, sier 28-åringens forsvarer Frode Sulland til TV 2.