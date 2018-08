Josh Radnor, som hadde hovedrollen som Ted Moseby i den populære amerikanske TV-serien How I Met Your Mother, skal ha brutt loven da han tok seg litt vel til rette i sin nye bolig.

Kjendisnettsiden TMZ skriver at 44-åringen tidligere har blitt saksøkt av naboene sine fordi han skal ha bygget en platting som var større enn avtalt, og som gikk helt inn til naboenes tomt.

Nå hevder de samme naboene som saksøkte ham for et år siden, at han har oppført seg truende og ropt til dem over hekken. Han skal også ha skremt arbeidere som jobbet i naboens hage.

Dette har resultert i at Radnor har mottatt et besøksforbud som skal sikre at han aldri kommer nærmere naboene enn 6,5 meter. Forbudet hindrer også skuespilleren i å snakke med dem.

Radnor har foreløpig ikke latt seg intervjue om saken.

Populær serie

How I Met Your Mother gikk fra 2005 til 2014. De første sesongene fikk strålende kritikk, men mange mener serien dabbet av mot slutten av det ni sesonger lange eventyret.

Uten om Radnor er blant annet Neil Patrick Harris, Jason Segel og Cobie Smulders kjente for sine roller i serien.

Syv år etter premieren vant serien People's Choice Award i humorkatogorien. Serien har også blitt nominert til 30 Emmy-priser og vunnet ti av dem.