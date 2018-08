En av de viktigste fordelene knyttet til det å eie elbil, er for mange at man slipper å betale i bomringene.

Akkurat nå innføres en omfattende og kontroversiell bomveistruktur i Stavanger og Sandnes (Bypakke Nord-Jæren). Her kommer det 38 (!) nye bomstasjoner.

I fjor betalte bilistene i Norge 10,2 milliarder kroner i bomveier. Det er en rekordhøy sum. Ifølge Statens vegvesen vil tallet øke ytterligere, til 10,7 milliarder i 2018.

De som kjører elbil, slipper unna å betale. Slik er det også i Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Enn så lenge.

Må betale i 2019

Men siden andelen elbiler øker raskt, er det begrenset hvor lenge det kan fortsette.

Allerede neste år er det slutt på fullt fritak i Oslo og Bergen. I Oslo skal elbilistene betale mellom 5 og 10 kroner per bompassering fra 1. mars 2019.

Hvilken pris det blir, avhenger av når på døgnet man passerer. I rushtiden blir prisen 10 kroner.

Det blir også lagt opp til avgift både på vei ut- og inn av hovedstaden. Tidligere betalte du bare for å kjøre inn.

Øker i 2020

Og det stopper ikke der. I 2020 skal satsene dobles i Oslo i rushtiden, mens de øker med 50 prosent i tiden utenom.

De eneste som slipper å betale noe i det hele tatt, er hydrogenbiler. Men disse utgjør også en særdeles liten andel av bilparken.

Uansett blir det altså mye dyrere for bensin- og dieselbiler. For disse vil det koste det henholdsvis 52 og 58 kroner tur/retur (kjøretøy under 3,5 tonn) fra mars 2019.

Snart må også elbilene betale

Følger etter

Situasjonen ser ikke mye lysere ut i Bergen og Kristiansand. I Bergen var bomveiinntektene 100 millioner kroner lavere enn budsjett både i 2016 og 2017, skriver Motor.

Løsningen er flere bomstasjoner i 2018 og innføring av betaling også for elbiler fra våren av.

I Kristiansand vurderer man også å innføre betaling for elbiler. Les mer om dette på hjemmesidene til Motor her.

– Måtte komme

Redaktør i Broom, Knut Skogstad, er ikke overrasket over utviklingen.

– Elbil-fordelene gir visse utfordringer. Derfor er det ikke overraskende at også disse bilene må betale. Situasjonen i både Oslo og Bergen vil fortsatt være slik at det lønner seg med elbil. Men helt gratis blir det ikke. Og den utviklingen vil vi nok se i de andre byene etterhvert også, sier han.

Fortsatt gunstig

– Den bomvei-utviklingen vi ser i Norge nå, er det mange som er uenige i. Litt av forklaringen på frustrasjonen blant folk flest, er nok at politikerne forsøker å redusere bilbruken i bykjernene – uten at det legges fram gode alternativer. Offentlig transport er fortsatt et godt stykke unna å kunne erstatte bilen.

– Og når det koster flere hundre kroner å komme til og fra jobb bare i bompenger, går det naturligvis hardt ut over privatøkonomien, understreker Broom-redaktøren.

