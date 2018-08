Året er 1994.

En stige løftes opp mot et vindu på Nasjonalgalleriet, og Munch-maleriet «Skrik» blir stjålet.

Politiet ber kunsthandler Einar-Tore Ulving om hjelp til å få maleriet tilbake. Det bærer frukter, og kunstverket kommer til rette.

Men de siste ti årene har Ulving selv måtte be om hjelp fra politiet. Senest var i mai i år.

Natt til 17. mai i år fanger et overvåkningskamera opp to menn gående inn mot eiendommen til Ulving i Tønsberg.

Setter fyr på bilen

Med en bensinkanne i hånda, heller de brennbar væske inn i bilen som står parkert ved garasjen, og tenner på.

Flammene lyser opp gjerningspersonene, som løper fra stedet, mens flammene står opp fra bilen, som etter hvert eksploderer.

UTBRENT: Gjerningspersonene knuste vinduet på bilen, og helte brennbar væske inn i bilen, før de tente på. Foto: Privat

Brannen sprer seg til garasje og bod, og etter hvert til hustaket, hvor Ulving og hans kone sover.

– Rett før klokken ett våkner min kone og jeg av brannbiler med blålys utenfor soveromsvinduet. Etter at brannmannskapet har hjulpet oss ut, så ser vi opp mot hustaket, hvor flammene står ut, sier Einar-Tore Ulving.

Satt fyr på hekken

Det har knapt gått et år siden sist det brant hos Ulving, onsdag den 21. juli i fjor.

Den natten tok tre maskerte personer seg inn på eiendommen, og satte fyr på en hekk ved hjelp av en bensinkanne de fant inne i boden til Ulving. Denne gangen døde brannen ut av seg selv.

UTSATT FOR ILDPÅSETTERE: Einar-Tore Ulving håper politiet får fakket gjerningspersonene som satte fyr på eiendommen hans. Foto: Daniel Bjur

Også denne gangen ble gjerningspersonene fanget på videoovervåkning.

Ranet og torturert hjemme

Men dette var ikke første gangen uvedkommende har tatt seg inn på eiendommen. For åtte år siden brøt fem menn seg inn hos Ulving og kona.

– Min kone og jeg ble torturert av fem ranere, sier han.

LES SAKEN: Millionærektepar brutalt ranet hjemme

Ekteparet lå og sov da en mann med finlandshette og pistol klatret inn gjennom vinduet.

Like etterpå kom det ytterligere fire personer inn hoveddøren. De fire mennene hadde med seg en person som skal ha vært vitne til at mennene klatret over gjerdet til Ulvings eiendom. Ranerne bandt ekteparet og den utenforstående tredjepersonen sammen.

– Han slo meg hardt med pistolen i hodet og stripset hendene til meg og min kone, sa Ulving da.

Politiet fant ikke ut hvem ranerne var.

Politiet ber om hjelp

Nå håper kunsthandleren at de som satte fyr på eiendommen hans i mai i år blir pågrepet.

ETTERLYST: Kjenner du igjen disse personene? De har begge på seg mørke overdeler med hette. Gjerningsmann nummer en ser ut til å ha mørkt hår, markerte sorte øyenbryn, og er kledd i kortbukse. Gjerningsperson nummer to går i sandaler, og har mørk bukse

– Dette er jo åpenbart en påsatt brann, og det har vi jo på film, så det er jo åpenbart noen som vil meg vondt, sier han.

Politiet trenger nå din hjelp til å få tatt disse personene.

De har begge på seg mørke overdeler med hette. Gjerningsperson nummer en går i sandaler, og har mørk bukse. Gjerningsmann nummer to ser ut til å ha mørkt hår, markerte sorte øyenbryn, og er kledd i kortbukse.

Politiet er også interesserte i opplysninger om kjøretøy og parkerte kjøretøy i området fra Gressbanen og nedover mot Solvang i Tønsberg i tidsrommet fra midnatt til rundt 01.00 natt til 17. mai.

Vet du hvem gjerningspersonene er, eller har du andre opplysninger i saken? Ring 22 38 98 98, eller send e-post til astednorge@tv2.no.