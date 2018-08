Friidrettens integritetsenhet (AIU) bekreftet dopingsaken søndag. For to uker siden ble Bett suspendert for ikke å ha vært tilgjengelig for testing.

20-åringen ble juniorverdensmester i 2016. I fjor sommer tok han bronse på 800 meter under senior-VM i London.

Bett er den fjerde kenyanske løperen som har havnet i dopingklistret i år. Gjengangeren er EPO (bloddoping).

I mai ble det kjent at løperstjernen Asbel Kiprop hadde avlagt en positiv prøve. Den tidligere OL-mesteren på 1500 meter nektet for å ha dopet seg, men ga etter hvert opp kampen mot anklagene.

– Det er ikke noe poeng å fortsette kampen uten støtte fra mine ledere, mitt forbund eller min regjering. Jeg er uskyldig. Det er urettferdig, sa Kiprop i juni.

29-åringen vant tre strake VM-gull mellom 2011 og 2015.

10.000-meterløperen Lucy Wangui (morfin) og maratonløper Samuel Kalalei (EPO) har også dopingsaker mot seg.

Tidligere i år ble kenyanskfødte Ruth Jebet, som konkurrerer for Bahrain, utestengt for EPO-bruk. I 2016 vant hun OL-gull på 3000 meter hinder som 19-åring. Hun er også rekordholder på distansen.

