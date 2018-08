Den knusende dommen: – Statsministeren har en jobb å gjøre

Dagens høring om manglende i terrorsikring av sentrale bygg og kritisk infrastruktur (såkalte skjermingsverdige objekter) er den andre runden på ett år hvor regjeringen må svare for mangler i terrorberedskapen her til lands.

I fjor dreide kontrollhøringene seg om Riksrevisjonens knusende dom over mangelfull terrorsikring av kritisk infrastruktur i 2015. Regjeringens svar var at dette var et øyeblikksbilde av situasjonen i 2015, og at det hadde skjedd mye på to år.

Nå har Riksrevisjonen sjekket status for disse to årene også, helt frem til 2018, i en ny rapport. Dommen fra riksrevisor Per Kristian Foss er like knusende.

Den tidligere finansministeren og nestlederen i Høyre bruker begrepet «svært alvorlig» om sviktene i terrorberedskapen. Det er de sterkeste ordene Riksrevisjonen har til rådighet, som de bruker når konsekvensene kan være «risiko for liv og helse». Per-Kristian Foss skriver i rapporten at dette kan få alvorlige følger for følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen.

Her er noen utdrag fra rapporten som statsminister Erna Solberg og hennes statsråder må ha gode svar på i dag.

«Justis- og beredskapsdepartementet har i statsbudsjettet for 2018 ikke prioritert særskilte midler til grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet. Manglende prioriteringer i 2018 fører til at igangsetting av grunnsikringstiltak er forskjøvet i tid.»

Ifølge riksrevisor Per Kristian Foss har altså regjeringen valgt å prioritere bort sikringstiltak.

Riksrevisjonen påpeker også at regjeringen har utsatt fristen for å grunnsikre de skjermingsverdige objektene i forsvaret med ti år, uten å informere Stortinget:

«Dette betyr at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret tidligst vil kunne komme på et tilfredsstillende nivå ti år etter fristen som Stortinget har satt. Det foreligger i liten grad konkrete planer for kompenserende tiltak i påvente av å få på plass grunnsikring i henhold til kravene.»

Ikke bare har regjeringen utsatt fristen for terrorsikring av sentrale bygg og kritisk infrastruktur med ti år, Ifølge Riksrevisjonen har de heller ingen tilfredsstillende plan for å midlertidige løsninger i påvente av permanent sikring. Kritikken gjelder ikke bare forsvaret, men også politisektoren.