19-åringen fikk snaue 20 minutter som innbytter da han debuterte for Vitesse i søndagens «norske» duell mot AZ og Fredrik Midtsjø, Bjørn Maars Johnsen og Jonas Svensson i nederlandsk Æresdivisjon.

Nordmannen kom imidlertid innpå på et tidspunkt der AZ hadde grep om kampen og jaktet seieren.

Konsekvensen ble at 19-åringen hadde minimalt med ballkontakt og heller måtte bidra defensivt for å bidra til å hale inn det ene poenget for gjestene fra Arnhem.

– Han kom innpå på et vanskelig tidspunkt, men herregud, gutten har jo ikke spilt kamp på Gud vet hvor lenge. Men det er ingen tvil om at han kommer til å bli et godt tilskudd til et allerede godt Vitesse-lag, sier Jonas Svensson, som kommer med følgende spådom om landslagskollegaen:

– Han kommer til å levere målpoeng og er en spiller som er fin å spille med. Du får ballen når du skal og han slipper ballen til riktig tidspunkt. Og om han får spille i tierrollen, kommer han til å få brukt ferdighetene sine enda mer. Han kommer garantert til å gjøre det bra, sier Svensson.

Svenssons lagkamerat og gode venn Fredrik Midtsjø hadde en kanonsesong i AZ i fjor og kjenner - i likhet med Svensson (solgt til AZ januar 2017) - ligaen godt etter overgangen fra Rosenborg for ett år siden. Han er overbevist om at Ødegaard har kommet til riktig klubb.

– Ja, Martin i Vitesse er et godt valg. Han kommer inn i en tierrolle i laget, og det er der han trives best. De spiller fotball langs bakken, så det kommer til å bli bra. Når han får spille i den rollen, vet alle hvor god han kan være, mener Midtsjø. Hovedpersonen selv er også tydelig på at avgjørelsen om å velge Vitesse er veloverveid.

– Det er en trener og klubb som har gitt uttrykk for at de har stor tro på meg og at de ønsker å bruke meg og trenger meg i laget. Det å gå på lån er alltid en risiko, så da er det greit å ha en trener som virkelig vil ha deg, sier Ødegaard, som kunne velge og vrake i tilbud - uten at han ønsker å røpe hverken ligaer eller klubber.

– Men jeg er trygg på at jeg har valgt det som er best for meg, avslutter Ødegaard overfor TV 2.