Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Endelig skal jeg kjøpe meg en Toyota Landcruiser. Ser på to 2010-modeller begge GX og de ser ut til å ha samme utstyr.

Så oppdaget jeg at den ene er bruktimportert og registrert i Norge 2011, men den andre er såkalt norsk. Den bruktimporterte har litt kortere kilometerstand og er litt billigere. Begge skal være fulgt opp med servicer.

Bør jeg skygge unna den bruktimporterte her? Håper på en raskt svar!!!

Benny svarer:

Heisann. Toyota Landcruiser er både fine og ikke minst veldig gode biler. Jeg har hatt et par stykker selv og var veldig godt fornøyd med begge. Det er en bil som er lett å anbefale og som er populær. Landcruiser har jo nærmest fått legende-status og holder seg derfor nesten merkelig godt i pris.

I ditt tilfelle ville jeg sjekket at bilene har samme utstyr. Jeg har vært borti, på tidligere modeller, at det var noen avvik her. Blant annet at biler beregnet på varmere strøk ikke hadde doble batterier etc. Biler som kommer til Norge er som regel veldig godt utstyrt i forhold til en del andre markeder.

Jeg ville nok også sjekket historikken litt nøye på den bruktimporterte, det er jo en kjent sak at det jukses en del med kilometerstanden, dessverre. En del av disse bilene begynner å ha gått lalngt nå. Da kan det bli påkost, også på en Landcruiser. Selvfølgelig må man sjekke en bil som har gått i Norge også, men det er ofte en del enklere å nøste litt i historikken her.

På nyere biler er det ofte forskjell på garanti- og reklamasjonsordinger. Det er nybilgarantien i landet bilen er solgt ny i som gjelder. Ingen har like gode garantivilkår som norske forbrukere. Unntaket ken være biler som er bruktimportert av norske forhandlere eller importøren selv.

Les også: Vi har kjørt Landcruiser på Island, les mer her

Velg den beste

På de du har sett på som er åtte år gamle, gjelder uansett ikke fabrikkgarantien lengre, så da betyr ikke dette så mye. Men kjøper du av en forhandler så er bruktbilgarantien du eventuelt får helt klart av betydning.

Så må du sammenligne de to mot hverandre og velge den du mener gir deg den beste totalpakka i forhold til pris, garantier, teknisk tilstand, farge, utstyr etc. Rett og slett den som gir mest for pengene. Om denne er solgt ny i Norge, Tyskland eller Frankrike betyr ikke så mye da.

Om det er varebiler det er snakk om, bør du huske at den bruktimporterte må vente ett år til før bakseter kan settes inn avgiftsfritt. Da det er førstegangs registreringsdato i Norge som gjelder for dette.

Ønsker deg lykke til med bilkjøp!

Les også: Skal du krysse en ørken? Da er dette bilen for deg!

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Million-SUV med tømmerhogger-faktor ​

Video: Se vår omtale av Toyota Landcruiser 150 her