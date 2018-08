Det koster å kjempe om en plass i Europaligaens gruppespill samtidig som man skal hevde seg i Eliteserien. Sarpsborg fikk på søndag kritikk for å ha byttet ut ti spillere før møtet med Kristiansund. Tre dager etter at de møtte Maccabi Tel Aviv til playoff i Europaligaen.

– Vi kan le og spøke over hvor mange A-lagsspillere de har, men ti av spillerne som spilte i Europaligaen stiller ikke i dag. Fire-fem kunne jeg vært med på, men dette synes jeg er feil. Når en trener sier de har 20 spillere og alle er like gode, så er de for dårlige, sa Ivar Hoff da han gjestet Fotballxtra.

Sarpsborg fikk besøk av Kristiansund, men produserte lite og tapte til slutt kampen 1-2.

– Når du ikke har en sjanse mot Kristiansund på egen hjemmebane på én omgang, så må Geir Bakke sette seg ned og tenke over det han gjort, sier Hoff.​

På Twitter kommenterte Thomas Berntsen kritikken på følgende måte, søndag kveld:

Er det virkelig noen der ute som kritiserer oss for å prioritere torsdagens kamp mot Maccabi? — thomas berntsen (@berntsen11) August 26, 2018

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen støtter Berntsen.

– Det vil være for historiebøkene om de kvalifiserer seg for Europaligaen. Ingen vil spørre om kampen mot Kristiansund fire dager tidligere. Denne uken er det én ting som gjelder, og det er å komme inn i gruppespillet i Europaligaen. Det vil være historisk og helt galimatias hver uke helt til de blir slått ut. Det er et B-lag, men ikke B-spillere, sier Jesper Mathisen, og mener sarpingene har bred nok stall til å gjøre endringer, slik også Molde og Rosenborg gjorde denne runden.

TV 2 møtte Geir Bakke forrige uke som var tydelig på at det koster å være med i det gode Europaselskap samtidig som man skal prestere i Tippeligaen.

– Det opplegget med torsdag-søndag, det er et døgn for lite. Det er det ikke noe å lure på. Det er det statistikk på som FIFA og UEFA har laget. Det blir for få timer og da henger vi litt i tauet, men torsdag-søndag går fint, sier Bakke.

Men han ser at de får det til ute i Europa.

– Vi må jo lære oss å ha et såpass tett kampprogram. Man klarer det jo internasjonalt, men de har ho store staller de kan rullere på. Det har jo for så vidt vi og, men det blir kanskje for mange på en gang som ikke har kampdimensjonen inne som skal inn og spille og da mister man litt av rytmen og flyten, sier Geir Bakke.

– Kan ikke hyle og skrike

Tre lag er med å kjempe i siste hinder om en plass i Europaligaens gruppespill, men Sarpsborg mener det ikke er tilfeldig denne sesongen. Fotballforbundet la opp en terminliste med en lang sommerpause. Etter 16.serierunde hadde Eliteserien fire ukers pause fremfor to som man tradisjonelt har slik at lagene som skulle spille Europaligakvalik skulle kunne forberede seg bedre til de kampene.

– Vi må takke NFF for å ha fått muligheten til å kvalifisere oss i år. Det har vært mulig å komme uthvilt til de første rundene og det har vært veldig bra for oss, sier Sportslig leder i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen.

Men nå som lagene kjemper både i Eliteserien og i Playoff til Europaligaen må som regel noe vike. Sarpsborg ønsker å se på endringer som vil gjøre det enda enklere å tenke Europaspill i fremtiden.

– Å begynne å hyle og skrike når man er midt oppe i det kommer det sjeldent noe godt ut av, men kanskje man må være litt smartere. Det er en grunn til at man har tre lag i playoffen nå. Det er fordi man lot oss lagene som var i kvalifisering få mulighet til å spille med en ukes hvile mellom kampene. Det var det mye hyling om. Når man først kommer til playoff er det et vanvittig kjør så kanskje man kunne funnet noen løsninger på det der, sier Geir Bakke.

– Forbundet har gjort det de kan

Thomas Berntsen ønsker blant annet en lengre sesong og innbyrdes kamper mellom lagene som spiller i Europa på tidspunkter som ikke forstyrrer oppladningen til kvalikkampene.

– Vi føler forbundet har gjort det de kan og vært kontroversielle med serieoppsettet, men vi i Sarpsborg vil ha en lengre sesong. Fra mars til desember og da bør det være enda mer rom for forberedende dager foran Europaspill, men jeg er redd det går andre veien. At sesongen blir trangere og det er negativt for Europaspillet til de norske lagene, mener Berntsen.

Han forteller videre.

– Vi må høre litt på fansen vår også og fansen i resten av Norge, men ideelt sett for oss som klubb er å starte å spille tidlig i mars og også spille seriefotball i juli. De som er i Europa møter hverandre innbyrdes i juli. Kampene flyttes til måneder hvor det er mindre kamper. Sjansen for at det blir mange norske lag i Europaligaen er ikke så stor så det er mulig å spille de kampene når vi ikke spiller kvalifisering.

NFF: – Jobber med dette

Nils Fisketjønn, direktør for konkurranseavdelingen i NFF, leder en prosjektgruppe som skal legge frem terminliste i oktober.

– Det er mulig å anta at pausen i sommer har en positiv verdi. Men sommerpausen har skapt diskusjoner mellom klubbene og NFF, men også internt i klubbene. Kritikken går på hvorfor man ikke skal spille kamper når forholdene er som best, sier han.

Og:

– Vi er en prosjektgruppe som jobber med dette nå. Jeg leder gruppa som består av representanter fra NFF, NTF og klubbene. Vi legger frem forslag til terminliste 4.oktober.

– Den største diskusjonen går på når vi skal starte sesongen fremfor når vi skal avslutte. Skyver vi seriestarten lenger frem går det på bekostning av sommerpausen Europalagene har nytt godt av i år. Vi har et ønske om en mer forutsigbar terminliste som kan planlegges for flere sesonger, men det er ikke enkelt. I 2020 håper vi på å delta i fotball-EM, i 2022 er det fotball-VM osv. Et fast løp er derfor relativt utfordrende, legger han til.

– Hva tenker du om forslaget fra Berntsen om å sette opp kamper mellom lagene som skal spille Europaligaleaguekvalik i juli og datoer som er ledige for å frigjøre plass da lagene spiller Europakvalik?

– Det har vært gjort før og er en variant som er mulig, svarer han.