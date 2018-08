Søndag var det totalt seks nordmenn i aksjon - fire av dem på samme gressmatte.

For mens Martin Ødegaard kom inn til sin debut for Vitesse, var Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson og Bjørn Maars Johnsen alle på banen for AZ i den norske duellen på AFSA Stadium i Alkmaar søndag kveld.

I tillegg spilte og scoret Morten Thorsby - sitt tredje for sesongen - for Heerenveen i 5-3-tapet mot Feyenoord, mens Martin Samuelsen var i aksjon for VVV Venlo.

Som om ikke det var nok, befinner også Nicolai Næss seg i Heerenveen, Dennis Johnsen i Ajax, Mathias Kjølø i PSV og Emil Hansson i Rotterdam (2. divisjon) i det nederlandske ligasystemet.

Fasit: Ti nordmenn fordelt på syv klubber.

Årsaken til at det nå kryr av norske spillere i Nederland, er ifølge Martin Ødegaard enkel.

– Dette er en fin liga og med mye bra kamper. Det spilles offensiv og fin fotball her, så for meg og de andre norske så passer dette veldig bra. Det er bra at norske spillere kommer seg ut i Europa og får spilletid, sånn som vi gjør her. Det er morsomt at det er så mange norske i Nederland nå, sier Ødegaard om den saken.

– Litt spesielt

Han får støtte av sine tre landsmenn og kamerater på A-landslaget, som for anledningen var motstandere: Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson og Bjørn Maars Johnsen.

– Det er jo litt spesielt med fire norske på banen! Det er bra for Æresdivisjonen og for oss at vi får vise oss her og spille på toppnivå. Det var gøy er å spille mot Martin i dag og det er gøy å spille med Jonas og Fredrik. Det er bra for oss å komme oss hit og få spilletid sånn at vi på sikt kan komme oss til større ligaer som for eksempel Premier League og La Liga. Det er bra nivå her, hele landet er interessert i fotball og det er store klubber her med Champions League-klasse, som Ajax, sier Maars Johnsen, som kom inn som innbytter, til TV 2.

Jonas Svensson er fast innslag på høyrebacken og fleiper med at AZ nå «kun» er åtte nordmenn unna å kunne stille en hel startellever med norske spillere.

– Fint steg

Men høyrebacken mener det på ingen måte er tilfeldig at norske spillere og Æresdivisjonen går som hånd i hanske.

– Det er et fint steg fra Eliteserien. Det er bedre nivå her, samtidig som det ikke er på nivå med de topp, topp ligaene. Jeg kjenner at jeg vokser på å få være en viktig spiller her og at jeg får mye tillit, sier den tidligere Rosenborg-gutten.

– Det virker som de norske spillerne har godt rykte i Nederland og at klubbene her vet hva de får av norske spillere. Jeg har ingen betenkeligheter med å anbefale andre norske spillere å komme hit om de får muligheten. Jeg opplever at det er en fin liga med godt miljø i klubbene, utdyper Svensson.

Han får støtte av lagkamerat og sin gode venn Fredrik Midtsjø, som også ble hentet fra Rosenborg til Alkmaar. Midtsjø selv er ikke i tvil om at han har tatt store steg i løpet av tiden i nederlandsk fotball.

– I fjor var utviklingen veldig bra, og det virker som dette er et fint land å komme til for å utvikle seg videre og ta steg. Det er et steg opp fra Eliteserien og man møter litt bedre motstand hver helg. Og treningshverdagen er bra, så her kan man utvikle seg i fred og ro og satse på at man tar flere steg videre, avslutter Midtsjø, som i fjor ble kåret til ligaens beste spiller av landets største avis, overfor TV 2.