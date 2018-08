Direkte fra kl. 20.15: Se Manchester United – Tottenham

Etter det pinlige 2-3-nederlaget mot Brighton har presset økt betraktelig på Manchester Uniteds manager José Mourinho.

​Se hvordan Manchester United ble slått av Brighton øverst!

Engelske aviser har spekulert i om Mourinho synger på siste verset på Old Trafford, og at franskmannen Zinedine Zidane kan være på vei inn portene.

TV 2s Premier League-kommentator Espen Ween mener seier mot Tottenham ikke er nok for å minske presset på Mourinho.

– Manchester United må spille bra, det holder ikke med Mourinho masterclass og 1-0-seier, som de fort kan få, forklarer Ween TV 2, og legger til:

Publikum må få se et Manchester United-lag som angriper Espen Ween

– Mourinho er avhengig av at spillerne responderer, og at publikum får se et Manchester United som angriper. For i sesongstarten har det vært en del illevarslende tegn. Det var grusom kamp for Uniteds del mot Brighton, og i hjemmekampen mot Leicester fikk fansen se at bortelaget i perioder styrte kampen og rystet Manchester United, poengterer han.

Kommentatoren tror Manchester United vil få det alt annet enn enkelt mot Tottenham.

– Tottenham var uheldige da keeperen Hugo Lloris ble tatt for fyllekjøring, og det kan spille inn. Men det er et Tottenham-lag som man forventer skal være med å kjempe helt der oppe. De har en stamme spillere som er godt rustet for å henge med i toppen, sier han.

– Det ser ut som en trist plass å være

Sky Sports News-ekspert Jamie Redknapp synes det har vært trist å se hvordan Manchester United har fremstått i sesonginnledningen.

– Det ser ut som en trist plass å være, både for manageren og for spillerne. United har mange gode, talentfulle spillere, men de virker redde for å motta ballen og spille god fotball. Det så vi ikke minst i 2-3-tapet mot Brighton forrige serierunde, og akkurat da syntes jeg synd på Mourinho. Du forventet en reaksjon fra spillerne da Brighton tok ledelsen, men ingen spillere stod frem og kjempet, poengterer Redknapp.

Og slår fast:

– Sammenlign med andre toppklubber. I Manchester City gir spillerne alt på hver trening og i hver kamp og kan ikke vente med å lære av Pep Guardiola. Det er det samme i Tottenham med Mauricio Pochettino og Jürgen Klopp i Liverpool. Du sitter ikke igjen med den samme følelsen med Mourinho.

Sky Sports-eksperten tror Mourinho vil få en tøff hverdag om Tottenham skulle vinne oppgjøret på Old Trafford.

– Dersom United taper, så vil kritikken og hylekoret hagle mot manageren, og presset vil bare øke og øke, konkluderer han.

Mourinho ber om hjelp fra fansen

José Mourinho selv er tilsynelande rolig før den viktige kampen mot Tottenham. Han håper spillerne hans responderer på fansens opptreden i Brighton.

– Supporterne var fantastiske i begge kampene – ikke mot meg, men mot laget, og det er det eneste som betyr noe. I løpet av min karriere har jeg aldri hatt meg selv i tankene. Jeg har bestandig vært en klubbmann, så derfor gjør det meg ordentlig glad når supporterne støtter laget sitt, sa Mourinho på pressekonferansen før oppgjøret mot Tottenham.

– Siden vi spilte bra og vant mot Leicester, kan man si at den støtten fra fansen var helt normal, men slik som de støttet oss mot Brighton, der vi ikke spilte bra og i tillegg tapte, det er slikt som gir en fantastisk følelse. Jeg håper bare at spillerne følte det på samme måte og er klar til å gi dem fansen alt de har mot Tottenham, mente den hardt pressede manageren.

