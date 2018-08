De fleste oddsselskap er enige om at Aleksander Sæterstøl (22) enten vinner eller havner på pallen i årets Skal vi danse-sesong.

Nå kan en fotskade sette en stopper for danseeventyret allerede før det har startet.

Kom rett fra legen

Da TV 2 møtte Sæterstøl for å fortelle at han er kåret til favoritt, kom han rett fra legen.

– Hva er det du sier? Er jeg favoritt, sier en svært forvirret 22-åring.

– Du har sikkert betalt bettingselskapene for å putte deg på førsteplass, sier Skal vi danse-konkurrent og kjæreste Martine Lunde ertende.

SKADET: Bergenseren har fått en overbelastning. Foto: Line Haus

– Kjempealvorlig

Bergenseren sier at legen sier stopp på grunn av det som antagelig er en belastningsskade.

– Det legen sa var at jeg må slutte å trene, men det går jo ikke, forklarer Sæterstøl.

Dansepartner Lillian Aasebø tror hun vet hvorfor han har skadet seg.

– Det er mye opp og ned på tå, i tillegg i høye hæler. Det er kjempealvorlig at han har skadet seg. Han får vondt når han gjør helt grunnelgende dansebevegelser, sier hun, før hun fortsetter:

– Men han får ha vondt i november eller desember, nå må han bare bite i det sure eplet.

TRENINGSVILJE: Aleksander Sæterstøl fortsetter med treningen selv om han er skadet. Foto: Line Haus

Tror han sjarmerer

Både Nordic Bet og Betsson tror likevel at Sæterstøl er god for gull.

– Han har en dedikert følgerskare. At han ikke er så kjent blant de eldre trenger ikke å være et minus. Han er en kjekk gutt som kan sjarmere både stor og liten, sier PR-manager i Betsson Joakim Ingebrigtsen.

Dansepartner Aasebø tror heller ikke at skaden vil ødelegge vinnersjansene.

– Det er så kult at de har troa på oss! Jeg gleder meg til å vise dem at de har helt rett og at Aleksander er kjempeflink.

Troa på gutta

Ingebrigtsen sier at menn historisk sett har gjort det bedre enn damer i dansekonkurransen.

– Vi tror Aleksander har best rytmesans av guttene i årets sesong, forklarer Ingebrigtsen.

Han tror Paradise Hotel-profilen kan få konkurranse av en viss håndballspiller.

– Da oddsen kom for første gang hadde Frank Løke en odds på 15, nå er den nede på syv. Løke har vært flink til å poste treningsinnlegg på Instagram og viser til følgerne sine at han tar danseoppgaven seriøst. Han kan være årets wild card, sier Ingebrigtsen.

Kjærestedrama?

Ifølge andre eksperter vil kjæresten Martine Lunde og Farmen-personligheten Amalie Snøløs være bergenserens største konkurrenter.

– Jeg syns at jeg skal være en favoritt. Jeg gjør ingenting av høye forventinger, sier Snøløs.

Lunde på sin side ble litt mer sjokkert.

– Shit, det visste jeg ikke! Det er kult. Det er kult at både jeg og Aleksander er på pallen.

Noen mener også at kickbokser Thea Næss kan bli en stor konkurrent.

