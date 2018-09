Dette er årets Farmen-deltakere

Tromsøværingen Nikolai Aspen er en energisk herremann med mange jern i ilden. Foruten fulltidsjobb i reiselivsfirmaet Moment Norway, er han også turguide i eget firma sammen med tvillingbroren, samt fulltidsstudent på fisk- og havbruk-studiet i hjembyen.

Nå tar han imidlertid en pause fra det hele, for å forhåpentligvis vinne seg hytte og bil.

– Jeg så på det som en artig mulighet til å gjøre noe jeg aldri har gjort før. Jeg har jo aldri jobbet med gårdsdrift. Jeg har vært på en gård i 7. klasse, melket ei ku og drukket varm melk, men utenom det, så har jeg ikke gjort noen ting, sier 22-åringen og ler.

Han er dog overbevist om at han blir en tøff konkurrent.

– Jeg er et ihuga konkurransemenneske. Jeg har vokst opp med en tvillingbror, og vi har knivet om alle mulige slags småting hele livet. Så med én gang det melder seg en konkurranse, er jeg på hugget og skal vinne det uansett hva.

Stort konkurranseinstinkt er likevel ikke det eneste esset han har i ermet. Nikolai har nemlig en slu plan for å komme helt til topps – og da må han skru på sjarmen.

Jørgen Ringstad (62)

Bor: Dagali

Fra: Drammen

Sivilstatus: Gift

Barn: 2 (23 år og 34 år)

Yrke: Ingeniør

Eldstemann blant årets deltakere er 62-åringen Jørgen Ringstad. Ifølge Ringstad var det bestekameraten hans som mente at han måtte melde seg på, og som sagt, så gjort.

– Jeg er vel en sånn eventyrlysten fyr som ikke er så redd for det ukjente. Jeg liker faktisk å oppsøke litt sånn spenning, forklarer han.

Ringstad er opprinnelig født og oppvokst i by, men for 15 år siden flyttet han og familien til et så å si falleferdig fjellgård i den lille bygda Dagali i Buskerud. All ledig tid har gått med på å restaurere og pusse opp gården, noe som muligens har bidratt til at han får noen fordeler inne på Farmen.

– Det kommer selvfølgelig an på de oppgavene vi får, men jeg er den typen som kan litt om mye. På grunn av alder, så har jeg vært borti mye rart, og jeg har drevet med mye rart i mitt liv. Jeg har hatt mange hobbyer og i det hele tatt, forklarer han og legger til at han nok kommer til å holde kunnskapene litt skjult i starten.

Dessuten har han og familien nå levd uten innlagt strøm i femten år, så 62-åringen frykter slettes ikke overgangen til Farmen-tilværelsen.

Tonje Frøystad Garvik (29)

Bor: Oslo

Fra: Ulsteinvik

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Regional salgssjef innen shipping

Tonje Frøystad Garvik har lenge ønsket å være med på Farmen for å leve 100 år tilbake i tid. I år tok hun steget og meldte seg på.

– Det virker så utrolig spennende og lærerikt, sier Tonje og forklarer at hun ble henrykt etter at de innledende intervjuene hadde gått så bra.

Det var bare én strek i regningen. Tonje hadde planlagt en tur til USA og Canada med kjæresten, og den turen måtte selvfølgelig vike om hun kom med. Så da sendte hun like så godt inn en påmelding for kjæresten også. Og slik endte altså Lene Sleperud blant årets deltakere.

Lene Sleperud (29)

Bor: Oslo

Fra: Oslo

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Digital spesialist i mediebyrå

Lene Sleperud var i utgangspunktet litt skeptisk til å skulle stille i et realityprogram med kameraer rundt seg til enhver tid, men så kom hun frem til at det var på tide å ta et steg utenfor komfortsonen.

– Dette er en sjanse som veldig få par får. Å få denne opplevelsen sammen er ikke noe man kan si nei til, bedyrer Tonje.

Tonje og Lene har vært sammen i om lag halvannet år. Å være kjærester på Farmen har sine fordeler og ulemper, tror jentene.

– Det er en kjempefordel at vi har den mentale støttespilleren vår der – noen du stoler hundre prosent på. Ulempen er at de andre der inne kan se på oss som automatisk allierte, og da en ganske sterk allianse, så derfor har vi lyst til å dysse det ned litt i starten. Vi vil ikke fremheve at vi er i et forhold og prøve å holde det skjult, forteller Tonje.

– Vi planlegger å være oss selv, gå inn der som enkeltindivider og prøve å bli kjent med folk som Tonje og Lene – ikke som kjæresteparet, legger Lene til.

Sølvi Monsen (55)

Bor: Alta

Fra: Alta

Yrke: Driver av fjellstue

Sivilstatus: Forhold

Barn: 3 (20, 26 og 28 år)

55-åringen Søvi Monsen fra Alta er oppvokst på gård, og driver for tiden en egen fjellstue i hjembyen. Hun er også aktiv hundekjører, og har deltatt i Finnmarksløpet flere ganger. Altaværingen har definitivt ikke ligget på latsiden etter at det ble klart at hun skulle være med i årets Farmen.

– Jeg går inn for å vinne. Jeg har et sinnssykt konkurranseinstinkt. Gjør jeg noe, så gjør jeg det fullt og helt. Jeg har ligget i hardtrening hjemme i forkant av Farmen. Jeg har banket nagler, kastet øks, trukket tau, holdt melkespann, fått meg personlig trener på et treningssenter. Så her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Jeg har også lest litt psykologi, røper 54-åringen.

Sølvi beskriver seg selv som en person som er «rett frem», veldig direkte, åpen, positiv, og en liten hissigpropp.

– Men det går veldig fort over. Jeg tenner veldig fort, men så blir jeg like blid igjen etter fem minutter, sier hun og ler.

At tematikken for årets Farmen er mystikk, passer Sølvi ekstra godt. Hun hevder nemlig å kunne lese auraen til folk.

Kim Stefan Jenssen (40)

Bor: Lofoten

Fra: Bodø

Sivilstatus: Singel

Barn: 1 (12 år)

Yrke: Yrkesfisker

Kim Stefan Jenssens familie har mast i mange år på at han måtte melde seg på Farmen. De mente at han passet perfekt til et slikt konsept, og det mener han selv også.

– Målet er å stå igjen i finaleuka og vinne hytta og bilen, og forhåpentligvis ikke ha gjort en alt for jævlig karakter av meg selv underveis, sier han humoristisk.

Kim er ifølge ham selv en naturens mann. Det er ikke det at han ikke kan bo på et femstjerners hotell i en storby, men han trives aller best ute i skog og mark – og aller helst alene.

– Naturen er mitt ekte hjem. Være ute i naturen i lange periode og leve av jorda, være i ett med naturen og dyra, da har jeg det som best. Jeg er veldig glad i dyr, forteller 40-åringen.

I likhet med Sølvi hevder Kim å inneha noen evner som kanskje ikke er hverdagskost for alle. Han sier nemlig at han kan «shapeshifte» – å innta formen til et annet dyr – i tillegg til å praktisere healing og sjamanisme.

Paal Nygård (27)

Bor: Oslo

Fra: Fredrikstad

Sivilstatus: Singel

Yrke: Kommunikasjonsrådgiver

27-åringen Paal Nygård er en ihuga bygutt og jobber som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden Kiese i Oslo. Han har ingen erfaring med gårdsdrift, liker å dusje to-tre ganger daglig og har som regel antibacen på innerlomma til enhver tid. Nå blir det andre boller.

– Jeg er nysgjerrig på hvordan det er å faktisk leve skikkelig primitivt. Å ikke ha verken antibac, sosiale medier, internett og digitale teknologiske hjelpemidler tilgjengelig – bare utfordre seg selv skikkelig fysisk. Jeg utfordrer jo meg selv fysisk hver dag ved å trene, men dette blir noe helt annet, sier 27-åringen og legger til:

– Også er det en god historie å fortelle i fylla på nachspiel.

Paal røper at han har forberedt seg litt for å kunne opprettholde en noenlunde standard på hygienen.

Irene Halle (35)

Bor: Stjørdal

Fra: Stjørdal

Sivilstatus: Singel

Barn: 1 (17 år)

Yrke: Daglig leder

Irene Halle beskriver seg selv som en person med ekstremt pågangsmot. Bestemmer hun seg for å mestre noe, får hun det som regel til, og Farmen skal ikke være unntaket.

– Jeg har jo planer om å vinne. Og full av selvtillit som jeg er, så tror jeg at jeg klarer det, sier Halle med et smil.

I motsetning til de andre deltakerne har trønderen reality-erfaring fra før. 35-åringen deltok nemlig i Big Brother i 2006. Her holdt hun kun i tre uker, og forklarer det med at å være full, slåss og ha sex på TV ikke var helt hennes greie.

Farmen derimot, er mer i hennes gate.

– Jeg må jo innrømme at jeg liker å være midtpunktet og at jeg liker oppmerksomhet. Jeg er ikke en «Janteloven-kjerring». Jeg liker å være litt i bresjen. Man må bare være ærlig på det. Jeg synes jo det er rart hvis folk melder seg på TV bare for opplevelsen. De vil ha litt oppmerksomhet også, så det er bare å innrømme det, synes jeg.

Irene kan litt av alt, og er glad 80 prosent av tiden. De resterende 20 prosentene påvirkes nok veldig av Halles voldsomme temperament.

Live Solheimdal (21)

Bor: Molde

Fra: Molde

Sivilstatus: Singel

Yrke: Friidrettsutøver

Årets yngste deltaker er moldenseren Live Solheimdal. 21-åringen har siden hun var 16 år satset innen langdistanseløp, og har den siste tiden vært utøver på fulltid. Til nå har hun et NM-gull på 10.000 meter bane, samt norsk juniorrekord på 10.000 meter.

På grunn av en skade i akillessenen har hun blitt nødt til å ta en pause fra løpingen, noe som medførte at hun meldte seg på Farmen.

– Farmen er bare et nytt kapittel i friidrettskarrièren min. Det er bare for å gi meg glede fra noe annet enn løpingen. Jeg er oppvokst på gård og bor på gård i Molde, så det er veldig naturlig for meg å holde på med hest og andre dyr. Det er egentlig det som er motivasjonen: Å komme litt tilbake til de rutinene og være rundt nye mennesker, forteller Solheimdal.

Det som fort kan bli et problem for henne er lite tilgang på mat.

– Jeg er vant til å spise og trene mye. Bare de dagene på hotellet her har vært krevende på grunn av for lite mat. Og her får vi jo luksusservering! Jeg er konstant sulten.

21-åringen har dessuten liten tro på å bli altfor god venn med noen inne på gården, og sverger heller til å finne trøst i dyrene.

Vidar Johansen (46)

Bor: Øyer

Fra: Follebu

Sivilstatus: Samboer

Barn: 1 (13 år)

Yrke: Kjøkkensjef

Vidar Johansen har flere ganger forsøkt å melde seg på Farmen, men først da kollegene sendte inn en søknad som en spøk gikk drømmen i oppfyllelse.

– Det er en artig ting å være med på fordi jeg er født 100 år for seint. Med det mener jeg at jeg ikke følger helt med i tida. Jeg synes det er mye enklere å bruke øks enn vedkløyver og jeg synes det er mye enklere å sykle enn å kjøre bil. Alt var mye bedre før, da, forklarer Johansen.

Etter at han fikk grønt lys for deltakelsen har han ligget i hardtrening.

– Jeg har forberedt meg i alle de øvelsene som gjelder i tvekamp. Jeg har øvd og øvd på alle dem. Jeg har lest alt som er av Finnskog-historie som jeg har kommet over, sett på topografisk kart og hva slags jord og slikt som er her. Så jeg har forberedt meg godt, konstaterer kjøkkensjefen.

46-åringen har lagt en svært detaljert strategi for å sikre seg en plass i finaleuka, og det innebærer blant annet å skjule svært nyttige egenskaper.

Dineke Polderman (46)

Bor: Stavanger

Fra: Stavanger

Sivilstatus: Forhold

Barn: 2 (24 og 20 år)

Yrke: Regnskapsfører

Dineke Polderman fra Stavanger skal ta med seg sitt sprudlende humør inn på gården, og tror ikke en forhåndsbestemt og nøye planlagt taktikk er det som skal til for å vinne.

– Jeg bruker aldri noen taktikk, og jeg spiller som regel aldri et spill. Jeg er den jeg er, også håper jeg at jeg kommer langt på den måten, sier hun.

46-åringen har en del erfaring med dyr, men ellers skranter det litt på generell erfaring med gårdsdrift, så hun håper at andre egenskaper kommer like godt med.

– Jeg har mye energi, så jeg tror jeg kan jobbe ganske bra. Jeg kan også klare meg uten mye mat, men jeg trenger litt mye søvn, så det kan bli en utfordring, forklarer Polderman.

Hun anser seg selv som veldig spontan, og tar utfordringer på strak arm. At hun skulle være blant Farmen-deltakerne i år, var også en spontan avgjørelse.

Kjetil Nørstebø (28)

Bor: Uvdal

Fra: Uvdal

Sivilstatus: Singel

Yrke: Fjellsikrer og gründer

Sauebonden Kjetil Nørstebø beskriver seg selv som en vaskekte bygdegutt, og har faktisk vunnet Farmen en del ganger tidligere – hjemme i sofaen.

– Det har vært en drøm for meg i mange år. Jeg har faktisk sittet hjemme i sofaen og vunnet dette i ti år, sier 28-åringen muntert.

Agendaen med deltakelsen, foruten å vinne hytte og bil, er også klinkende klar.

– Jeg har som mål å få vist litt av min kultur, bygdekulturen, og vise byfolk at det ikke bare er tullinger som bor på bygda – det er faktisk noen trivelige folk der også, konstaterer han.

Med en egen gård hjemme i Uvdal og et tømrerfagbrev i ermet, har han i teorien det som skal til for å vinne, men han innrømmer at han nok ikke kommer til å røpe dette første dag.

– Det er nok ikke det jeg vil rope høyest om, sier han lurt.

Charlie Stuart (32)

Bor: Kyrksæterøra

Fra: Horn Island, Australia

Sivilstatus: Singel

Barn: 2 (7 og 4 år)

Yrke: Lærer

For ti år siden flyttet Charlie Stuart til Norge fra Australia for kjærligheten. Nå har han to barn, snakker kav trøndersk, bor på småbruk og jobber som lærer på en barneskole på Kyrksæterøra.

Å kunne delta i Farmen har vært en drøm i mange av de årene han har bodd i Norge.

– Jeg har sett på programmet hvert år, og føler at det er noe jeg mestrer. Jeg føler at jeg har ferdighetene til å nå langt. Jeg er vant til å håndtere dyr, slakting, er glad i jakt og fiske, forteller han.

Til Charlies historie hører det med at han vokste opp på et småbruk på øya Horn Island. Oppveksten her innebar blant annet å klare seg uten strøm og fange egen mat – både på land og i vann.

– Jeg er oppvokst på ei øy hvor vi ikke hadde mye. Vi måtte være løsningsorienterte. Så jeg håper at det blir styrken min, konstaterer Charlie.

Se sesongpremieren av Farmen tirsdag 25. september klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.