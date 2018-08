BMW var ikke først med elbil i porteføljen sin. Men de traff godt med sin kompakte i3.

Nå er det ikke så lenge til de skal lansere elbil nummer to: Nemlig en elektrisk utgave av SUVen X3.

Konseptbilen ble vist fram for første gang på Auto China 2018 i Beijing i april. Nå kommer konseptbilen til Norge. Det er lagt opp til at el-SUVen skal vises både i Stavanger og Oslo.

Her testes norsk elbil-favoritt – får viktig nyhet

Over 400 km rekkevidde

BMW Concept iX3 er en konseptmodell av den helelektriske modellutgaven av BMW X3 som kommer i 2020.

Den elektriske motoren har en effekt på mer enn 270 hk, mens høyspenningsbatteriet har en nettoeffekt på over 70 kWt.

Konseptbilen har en rekkevidde på over 400 km – målt etter den nye WLTP-kjøresyklusen som nå innføres.

Batteriet er dimensjonert for 150 kW hurtiglading, noe som vil bety en ladetid på rundt 30 minutter.

Dette er en annen spennende elbilnyhet fra BMW

Konseptbilen har ikke overraskende mange likhetstrekk med en "vanlig" BMW X3.

Åpner snart for bestilling

BMW Concept iX3 står først utstilt på den internasjonale offshore og energi-konferansen ONS 2018 i Stavanger fra 27. til 30. august.

Deretter blir det lukket visning på Henie Onstad Kunstsenter i Oslo 1. og 2. september. Der vil den være en av flere kommende nyheter BMW ønsker å vise fram.

– Vi vet at mange nysgjerrige venter på flere detaljer, men vi kan foreløpig ikke røpe noen tekniske spesifikasjoner for den endelige produksjonsmodellen som kommer i 2020. Det vi kan fortelle, er at vi om kort tid åpner for bestillinger, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby.

Nå kommer Mini endelig med elbil

12 rene elbiler i 2025

I 2025 vil BMW Group tilby hele 25 elektrifiserte modeller, hvorav 12 vil være helelektriske. BMW har allerede sikret seg rettighetene til modellnavnene BMW i1 til i9, så vel som BMW iX1 til iX9, hvilket bærer bud om at BMW Group tenker stort om satsningen på elektrifiserte biler.

Konseptbilen BMW i Vision Dynamics som ble vist på bilutstillingen i Frankfurt i fjor høst er bekreftet som den kommende helelektriske BMW i4.



BMW har også bekreftet at studieversjonen av den kommende helelektriske BMW iNext vil vises nå i år. BMW iNext vil bli BMW sitt teknologiske flaggskip, med en rekke nye innovasjoner og autonome egenskaper, når produksjonen starter i 2021.



Her avslører BMW det nye flaggskipet

Se video: Her er BMWs elektriske SUV