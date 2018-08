TV 2 kan i dag fortelle hele historien om hvordan politiet i Bergen i 2015 kom over produksjonsutstyr for dopingmidler, og deretter, i samarbeid med en rekke politidistrikter avdekket et kriminelt nettverk som produserte, solgte og distribuerte dopingpreparater og legemidler over hele landet.

Det er opprettet mer enn 100 straffesaker knyttet til nettverket.

Politiet har identifisert 504 dopingkjøpere.

Opprullingen av en av norgeshistoriens største dopingsaker startet ved en tilfeldighet på et loft i Bergen. Mer om det senere.

– Vi mener nettverket har stått for mesteparten av omsetningen av doping på nett i Norge i perioden de har holdt på, sier Hege Garberg Natland, etterforskningsleder ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt, til TV 2.

Natland forteller at de har gjort funn av dopingpreparater med antatt salgsverdi på 30 millioner kroner.

Operasjonen fikk navnet «Operasjon Hush» internt i Vest politidistrikt.

Vest politidistrikt har på det meste hatt 15 etterforskere, kriminalteknikere, revisorer og analytikere på saken. Fremdeles jobber to etterforskere og en påtaleansvarlig kun med denne saken.

Risikerer lange straffer

Ti menn, som politiet mener leder nettverket, er nå tiltalt. Disse risikerer lange fengselsstraffer for å ha vært del av en organisert kriminell gruppe. De er tiltalt etter paragraf 60 i Straffeloven, den såkalte «mafiaparagrafen».

Fakta: Dette er de ti hovedmennene De ti mennene som er tiltalt for grov dopingkriminalitet drev ifølge politiet fire store nettbutikker på nettstedet Hushboard. Butikk 4 ble driftet fra Hokksund, mens de tre andre var basert på Vestlandet. Flere av mennene arbeidet som vektere eller vakter på utested. En har jobbet som helsefagarbeider, mens en har arbeidet som bankkonsulent. Butikk 1: Mann (30), Hordaland Mann (30, Hordaland Butikk 2: Mann (25), Hordaland Mann (27), Hordaland Mann (25), Hordaland Butikk 3: Mann (36), Hordaland Mann (35), Sogn og Fjordane (satt fengslet i Russland i over ett år før han ble utlevert) Butikk 4: Mann (27), Buskerud Mann (29), Buskerud Mann (32), Buskerud

– Statsadvokaten har tatt ut tiltale for grov dopingkriminalitet som del av en organisert gruppe. Strafferammen er seks år, men når du bruker paragrafen om organisert kriminalitet kan straffen bli inntil det dobbelte, opplyser politiadvokat Kristin Harstad i Vest politidistrikt, som har jobbet med saken i flere år.

Dopingmidler og produksjonsutstyr som er beslaglagt, viser ifølge politiet at ligaen har produsert og solgt preparater for flere titalls millioner.

Hundrevis har kjøpt doping av nettverket Politiet i Bergen

I tillegg til de ti som er siktet etter mafiaparagrafen er 26 personer siktet for å ha bidratt til at virksomheten har gått rundt. De skal blant annet å ha stått for pakking og sending av varene, og for å ha mottatt pengene flere hundre dokumenterte brukere har betalt inn.

De som mottok pengene fra kundene kalles av dopingnettverket for målmenn.

– Dette er såkalte målmenn som er medhjelpere som har transportert dopingmidler mellom øst og vest. De har hatt ansvar for å oppbevare varelagrene og hatt jobb med å pakke og sende ut dopingmidlene til kundene, forklarer etterforskningsleder Natland.

KJØPERE OVER HELE LANDET: Politiet har identiteten til 504 personer som har kjøpt dopingmidler av det de mener er et organisert dopingnettverk. Foto: Grafikk: TV 2

Seks personer som skal ha fungert som kurerer, har kjørt biler med dopingmidler mellom øst og vest.

Ifølge politiet har ligaen vært godt organisert og rullert på de ulike oppgavene for ikke å bli tatt. Varene har blitt betalt bestilt via nettbutikker på nettstedene Hushboard og Roidboard og blitt betalt enten med kontanter eller den digitale valutaen Bitcoin.

– Hundrevis av personer over hele landet har kjøpt doping av nettverket, sier Natland.

Gjorde gigantfunn ved en tilfeldighet

Tilfeldigheten som førte til det som etterhvert ble en stor etterforskning med mange mistenkte oppsto 30. november 2015 på et loft i en privatbolig i Solheimsviken i Bergen.

VIKTIG FUNN: Disse kartongene viste seg å være første hint om at politiet i Bergen hadde kommet over en stor dopingliga med forgreninger til hele landet. Dopingutstyret ble funnet under et tilsyn av Arbeidstilsynet og politiet i en bolig i Solheimsviken. Foto: Vest politidistrikt

​Politiet og Arbeidstilsynet gikk inn i huset i forbindelse med en sak som i utgangspunktet ikke hadde noe som helst med doping å gjøre.

– På loftet fant de små mengder doping, men store mengder produksjonsutstyr, blant annet 50.000 hetteglass, etiketter og emballasje. Dette var et helt tilfeldig beslag, sier Natland.

Ville hatt en verdi på 30 millioner kroner Politiet om beslag i Bergen i 2015

I kjelleren på politihuset i Bergen oppbevares kartonger på kartonger med de små glassene som blir brukt til oppbevaring av flytende dopingmidler. Politiets eksperter mener ligaen forberedte produksjon av dopingmidler verdt flere titalls millioner kroner.

– Basert på markedsprisene mener vi at salg av dopingen vi tror de planla å fylle i hetteglassene ville hatt en verdi på rundt 30 millioner kroner, sier etterforskeren.

Legemiddeletikettene politiet fant på loftet i Solheimsviken ser svært profesjonelle ut, men politiet mener dopingligaen selv produserte disse og brukte dem til å merke dopingpreparatene de solgte til hele landet.

Hadde hovedlager i Hokksund

Bare uker etter funnet i Bergen, gjorde et politidistrikt på Østlandet det neste store funnet som etterhvert skal knyttes til ligaen. Dette skjer 13. desember 2015, denne gang i Hokksund i Buskerud fylke.

Som TV 2 kunne fortelle den gang, avslørte politiet i Sør-Øst politidistrikt, gjennom den såkalte «Operasjon Stormfall», en av de største nettbutikkene for salg av dopingmidler.

Et gigantisk varelager i en kjeller inneholdt dopingpreparater og andre ulovlige legemidler for millioner av kroner.

Varene inneholdt det som tilsvarer 15 kilo rent virkestoff av dopingmidler.

Dopingmidlene som ble funnet i Hokksund utgjorde norgeshistoriens største belag, og politiet mener tre menn som ble pågrepet og nå er tiltalt var av de ti sentrale aktørene i det landsomspennende nettverket.

– Da vi etterforsket de to sakene oppdaget vi at det var de samme personene som stod bak, forteller Natland.

Organisert i plukkhyller

Salget fra lageret i Hokksund ble organisert gjennom en nettbutikk på nettstedet Hushobard og i kjelleren var vareutvalget nøysomt plassert og sortert i plukkhyller.

– Det er organisert som en nettbutikk, der de har hyllevarer som plukkes og sendes til mottakeren, fortalte lensmann Stig Rønneberg i Øvre Eiker til TV 2.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan dopingligaen rekrutterte lokale selgere på nettstedene Roidboard og Husboard. Digitale spor knyttet til disse, har vært vesentlige for politiets etterforskning.

– Politiet har fått tilgang til store mengder mailutvekslinger gjort på krypterte e-postkontoer. E-postene viser kjøp og salg av dopingpreparater, og vi har tusenvis av sider med krypterte e-poster mellom kjøperne og selgerne, sier Natland.

* En oversikt TV 2 har fått tilgang til viser at 504 personer over hele Norge er identifisert som brukere som har handlet av nettverket.

Nettet snører seg

Etter Hokksund-beslaget ruller ballen fort, og politi og tollvesen gjør flere beslag som de etterhvert knytter til ligaen:

STOPPET PÅ GRENSEN: Slik fraktet de polske statsborgerne doping. Tollerne på Magnor avslørte lasten. Foto: Tolletaten

* 21. januar 2016 blir tre polske statsborgere stanset på Magnor tollstasjon i Hedmark.

I bilen de kjører finner tollerne store mengder dopingmidler inneholdende totalt 2 kg rent virkestoff som politiet mener var bestilt av personer i nettverket.

Tolletaten veide selve beslaget til 35 kilo, pakket i pappesker i bilen.

* 13. februar 2016 gjør tollere ved Svinesund nok et dopingbeslag. Her blir dopingmidler inneholdende 0,7 kg virkestoff beslaglagt.

PÅ VEG FRA SVERIGE: 13. februar 2016 stoppet tollere en mann fra Østfold på Svinesund. I bilen fant de store mengder dopingpreparater. Foto: Tolletaten

En mann hjemmehørende i Fredrikstad hadde flere hundre tusen dopingtabletter og store mengder viagra i bilen, men hevdet at han ikke visste hva han transporterte.

Også denne forsendelsen skal politiet ha klart å knytte til ligaen.

Politiet hadde på dette tidspunktet begynt å få god oversikt over personene de mente var mest sentrale i Norges viktigste distribusjonskjede for dopingmidler.

Ryktene begynner å spre seg både blant hovedmennene og medvirkerne og det begynner å bli hett rundt flere av de største dopinglagrene.

– Det gikk over stokk og stein, sa en av mennene bak virksomheten i Buskerud til nettstedet drm24.no i mai 2016.

TV 2 fulgte i denne tiden med på diskusjoner på Hushboard, og det var åpenbart at mange var urolige for å bli avslørt som selgere eller kjøpere.

– Etterhvert som flere personer ble pågrepet, besluttet aktørene at et lager vi mener var i Bergen skulle flyttes til Sogn og Fjordane. Flere personer var involvert i flyttingen av varer og i etterforskningen avdekket vi et stort lager i Høyanger, forteller etterforskningslederen.

På dette tidspunkt har Vest politidistrikt tatt over ansvaret for etterforskningen av hele ligaen, som har forgreninger til hele landet.

Fant lager i låve

Dopinglageret fant politiet i en låve på øya Måren 15. mars 2016. På låven ble det funnet dopingmidler som etter analyse ble anslått til å inneholde 5 kilo rent virkestoff.

Bildeserie: Dette fant politiet i låven FUNNET I LÅVE: Politiet fant ett av de største dopinglagrene da de aksjonerte mot en låve på øya Måren i Sogn og Fjordane. Foto: Politiet.

Parallelt med etterforskningen som Vest politidistrikt har ledet, har flere politidistrikter aksjonert mot de lokale mellommennene og kjøpere av dopingmidler.

TV 2 har dekket politiaksjoner både i Østfold, Rogaland, Haugaland og Buskerud. Mange hundre brukere har blitt konfrontert med sin bruk og sitt salg og oppbevaring av dopingmidler.

Her går politiet til aksjon mot kroppsbyggere i landsomfattende aksjon

– Til nå har syv av de 36 siktede som har hatt en rolle i nettverket fått dommer for omsetning og medvirkning. I tillegg har 33 personer fått dommer eller forelegg for å ha kjøpt dopingmidler fra nettverket, og mange saker er fremdeles ikke avgjort siden de ligger i større sakskomplekser rundt i distriktene, forteller etterforskningslederen.

Den strengeste straffen til nå er en mann som i Bergen tingrett ble dømt til to års fengsel tidligere i år. Mannen tilsto besittelse av store mengder dopingmidler, men har anket straffeutmålingen.

Flere andre har fått bøter eller samfunnsstraff.

I etterforskningen ble det opprettet straffesaker på fem ansatte i politiet. To av disse sakene endte med forelegg, mens de andre ble henlagt.

Det er berammet to hovedforhandlinger for de ti tiltalte hovedmennene.

Den første rettssaken gjelder tre personer som drev den ene nettbutikken og har oppstart 10. september, mens de syv andre vil bli fremstilt for retten i en hovedforhandling som starter 7. januar 2019.